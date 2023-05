VIDÉO : les jumelles de la Colombie-Britannique et leur mère mènent une « puissante » bataille contre le cancer

Pour la fête des mères, Alisha Openshaw de Langley n’en attend pas trop.

« Je n’ai rien de prévu pour la fête des mères, peut-être juste faire la grasse matinée bien méritée et passer la journée à être gâtée par mes garçons », a-t-elle déclaré.

Les jumeaux Weston et Bennett ont quatre ans, pas tout à fait assez vieux pour préparer le petit-déjeuner de maman par eux-mêmes, mais assez vieux pour le livrer.

« Si mon mari m’aide, ils pourront probablement me le dire », a déclaré Alisha.

Ce serait un jour de repos rare pour Alisha, qui estime qu’elle passe en moyenne au moins trois jours par semaine sur la route, conduisant ses fils de leur domicile de Langley pour des traitements contre le cancer au BC Children’s Hospital (BCCH) à Vancouver, un itinéraire si familier et automatique qu’elle peut arriver sans se souvenir d’aucun des virages en cours de route.

Ses garçons ont tous deux reçu un diagnostic du même type de cancer, la leucémie aiguë lymphoblastique, à quelques mois d’intervalle, en 2022.

Depuis, « c’est un tout nouveau monde », a-t-elle commenté, celui des médecins, des infirmières et des spécialistes, de la chimio et autres actes médicaux, et parfois des longs séjours à l’hôpital,

Weston, qui a été le premier frère à être diagnostiqué, a eu un « parcours vraiment difficile », qui comprenait un séjour de six semaines à l’hôpital qui s’est terminé juste à temps pour Noël, a indiqué Alisha.

Actuellement, Weston et Bennett se portent bien, « à part qu’ils sont tous les deux chauves maintenant », mais leurs cheveux repoussent et les jumeaux deviennent leur moi exubérant habituel.

« Ils sont tous les deux des garçons sauvages, » dit-elle en riant.

Une vidéo de leurs visites à l’hôpital, fournie au Langley Advance Times, a montré les frères se déchaînant joyeusement dans les couloirs du BCCH avec un wagon jouet, montrant qu’ils savent où se trouve l’interrupteur pour ouvrir les portes automatiques et le chemin vers l’aire de jeux extérieure.

« Ils connaissent très bien les hôpitaux et les traitements », a commenté Alisha.

« Ils joueront à la maison, et [they will pretend] ‘vous devez prendre vos médicaments’.

Alisha Openshaw de Langley et ses fils jumeaux identiques Weston et Bennett, vus ici lors d’une récente visite à l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, mènent une bataille « en puissance » contre le cancer. (Avec la permission de l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique)

Les jumeaux amoureux de Mickey Mouse aiment jouer avec leur frère aîné et faire des câlins avec leur « Nana » – grand-mère et passer du temps avec leur « Auntie », la sœur d’Alisha.

Alisha a également trouvé le soutien de ce qu’elle a décrit comme une communauté de mères dans des situations similaires.

«Nous nous appelons les« momcologues », a déclaré Alisha.

Alisha raconte l’histoire de sa famille pour soutenir le BCCH, qui est le seul hôpital de la province consacré exclusivement aux soins aux enfants et aux jeunes.

Le financement des donateurs, par l’intermédiaire de la BC Children’s Hospital Foundation, sert à fournir de l’équipement médical, à aider à financer la recherche pédiatrique et les soins cliniques de pointe et à améliorer les installations, les programmes et les initiatives.

Le thème actuel de la campagne est « rejoignez les puissants » – faites un don pour aider les mères et les enfants puissants.

« Cela a parfois été un voyage difficile, et je ne me suis pas toujours sentie très forte, mais j’ai dû rester puissante », a commenté Alisha.

« Rester puissant pour mes garçons, c’est savoir exactement quand ils ont besoin d’un gros câlin ou quand faire un sourire idiot. Mighty me dit que c’est normal de partir et de pleurer longtemps et fort. Puissant, c’est savoir quand demander de l’aide. En tant que maman, c’est comme ça que je dois me montrer – rester puissante quand les choses deviennent difficiles.

Les contributions peuvent être faites à www.bcchf.ca.

