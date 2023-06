VIDÉO : Les frères et sœurs d’Abbotsford participent au concours Dude Perfect après avoir réussi à retourner une bouteille

Un quatuor de frères et sœurs d’Abbotsford espère impressionner les fans du groupe Dude Perfect et gagner un voyage à Los Angeles.

Les enfants de Holloway – Hosanna (neuf ans), Kate (huit ans), Chloé (huit ans) et Hudson (cinq ans) – sont de grands fans de la chaîne YouTube Dude Perfect, connus pour leurs trucs et autres programmes.

Le quatuor a travaillé sur le retournement de leur bouteille et a récemment filmé avec succès quatre d’affilée suivis d’un grand plongeon dans leur piscine. La vidéo a maintenant été inscrite à un concours organisé par Dude Perfect, les gagnants recevant des billets pour leur spectacle Pandemonium à Los Angeles le mois prochain.

Les gagnants peuvent également rencontrer les vedettes de l’émission en personne. La vidéo a été téléchargée sur un site Web de concours et les fans peuvent voter pour leur préférée. La vidéo avec le plus de votes remporte le concours et le voyage.

Dude Perfect formé en 2009 par un groupe d’anciens colocataires d’université au Texas. Leur chaîne YouTube a accumulé plus de 16 milliards de vues et compte 59,4 millions d’abonnés.

Le vote se termine le 30 juin à 10 h 59, heure d’Abbotsford.

Pour voter pour les enfants de Holloway, cliquez sur ce lien.https://social.gigg.com/core/public/competition/646d1de9b97d85130b7b64ee/pages/shares/facebookoINgDIegNHevHZqCnehndthyAPs2

