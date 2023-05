VIDÉO: Les élèves de 5e année de Naramata lancent le 100e 1er mai annuel avec une course de caisses à savon

(Logan Lockhart – Western News) (Logan Lockhart – Western News) (Logan Lockhart – Western News) Les élèves de 5e année de Naramata Elementary font la course avec leurs karts sur Ellis Avenue et 8th Street pour lancer les célébrations annuelles du 100e mai dans le village. (Logan Lockhart – Western News)

Les célébrations du 100e 1er mai annuel de Naramata sont officiellement en cours, grâce au travail de plusieurs élèves de 5e année à travers le village.

La course de caisses à savon du festival, mettant en vedette des élèves de l’école primaire de Naramata, a lancé les événements du week-end à Ellis Avenue et 8th Street le vendredi après-midi 19 mai.

Avec les conseils du service d’incendie de Naramata, les étudiants ont couru leurs karts personnellement conçus et construits pour marquer le début du long week-end de mai.

« La communauté fait cela depuis si longtemps et c’est tellement agréable de commencer avec un peu de plaisir aujourd’hui », a déclaré Reagan Lovig, coordonnateur des loisirs au district régional d’Okanagan-Similkameen. « Pour les enfants, le 1er mai consiste également à essayer d’enseigner des leçons précieuses, comme le leadership et le travail d’équipe, et c’est ce que c’est. »

Contrairement aux 99 dernières éditions du rassemblement, les célébrations du 1er mai de cette année se dérouleront tout au long du week-end. Lovig dit que l’événement est généralement célébré avec plusieurs rassemblements prévus tous le lundi pour conclure le long week-end.

La course de caisses à savon de Naramata, cependant, est toujours l’événement qui lance la célébration annuelle de la communauté.

La course a commencé à 13 heures et a présenté plusieurs groupes différents faisant courir leurs propres karts respectifs.

Les célébrations se poursuivront tout au long du week-end, la majeure partie des événements étant prévue pour lundi, notamment le défilé et la cérémonie annuels de 10h30 à 14h00 au parc Manitou sur Dorothy Road à Naramata.

Le défilé sera suivi d’une danse traditionnelle Maypole par les élèves de l’école primaire de Naramata.

« Le 1er mai est ancré dans l’histoire et la tradition, nous voulions donc nous assurer de le faire correctement tout au long du week-end », a déclaré Lovig.

