Vidéo : Les conseils d’un agent de la circulation de Bengaluru alors qu’un éléphant frappe un vélo garé sur la route

La police de la circulation essaie souvent de sensibiliser aux règles et réglementations par le biais de mèmes créatifs et de publications sur les réseaux sociaux. Cette fois, une vidéo a été partagée par la police pour empêcher les gens de garer leur véhicule sur les routes principales.

Partagée par Kala Krishnaswamy, trafic DCP (division est), Bengaluru, sur Twitter, la vidéo s’ouvre avec un groupe de personnes debout sur le bord de la route alors que trois vélos sont garés près d’eux. Quelques instants plus tard, les habitants commencent à paniquer et se précipitent à l’intérieur alors qu’un éléphant charge vers eux et enfonce agressivement l’un des vélos garés, le renversant.

“Ne vous garez pas sur la route principale”, a écrit l’officier IPS.

Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo a recueilli près de 3,5 lakh vues sur la plate-forme et a suscité diverses réactions.

“C’est tellement hilarant. C’est bien de voir la police communiquer avec un humour amusant », a écrit un utilisateur.

C’est tellement hilarant ????????

L’un d’eux a dit sarcastiquement : « Donnez à l’éléphant un travail de policier. Il est bon dans son travail ».

Un autre a suggéré que l’éléphant était en train de faire respecter les règles de circulation.

L’un d’eux a plaisanté: “Plot twist: l’éléphant est un agent de la circulation infiltré”.

“Même l’éléphant connaît les règles… super”, lit-on dans un commentaire.

“Ce jumbo est désespérément nécessaire à Bengaluru”, a écrit une personne.

Certains ont souligné comment l’éléphant a renversé le vélo avec facilité.

“J’ai jeté un vélo de 150 kg comme si c’était un ballon de plage”, a écrit un utilisateur.

“Vous pouvez donc louer quelques éléphants pour surmonter les problèmes de circulation !” une personne a écrit.

Selon un rapport en Mathrubhumi, l’incident s’est produit à Malappuram au Kerala en octobre de l’année dernière. Après l’incident, l’éléphant a été guidé loin de la zone et dans la région forestière par les habitants et les responsables forestiers.

En novembre 2022, un éléphant a été filmé en train de chasser des personnes dans la région de Rongjuli, dans le district de Goalpara en Assam. Les habitants ont déclaré qu’un troupeau de défenses était sorti d’une jungle voisine et s’était réfugié dans la région à la recherche de nourriture.