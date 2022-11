VIDÉO : Les citrouilles s’écrasent au service d’incendie de Vernon

Les résidents qui cherchaient à se débarrasser de leurs citrouilles après Halloween avaient une façon amusante de le faire.

Vernon Fire Rescue Services a organisé son tout premier événement de chute de citrouilles à la caserne de pompiers le samedi 5 novembre, où les membres du public ont été invités à apporter leurs citrouilles au sommet de la tour de tuyau de la caserne de pompiers et à lancer les gourdes quatre étages plus bas vers une cible au sol en contrebas.

“En gros, nous demandons simplement aux gens de descendre et de faire un don s’ils sont capables de monter dans la tour de tuyau et de déposer la citrouille de là-haut, c’est à environ trois ou quatre étages, et de la regarder s’écraser”, a déclaré le pompier Chris Ovington. “Les enfants aiment ça.”

Les fonds recueillis lors de l’événement iront à la société caritative des pompiers avant d’être acheminés vers des groupes locaux à but non lucratif.

« Nous voulons que l’argent reste local à Vernon. Pas sûr à 100%, mais peut-être Kids Sport ou hospice, ce sont des organismes de bienfaisance courants auxquels nous faisons des dons de la part de la société caritative », a déclaré Ovington.

Ovington a déclaré que les pompiers espéraient faire de la chute de la citrouille un événement annuel.

Un certain nombre d’enfants ont escaladé la tour de tuyau pour envoyer leurs citrouilles du rebord, avec une foule qui éclatait en acclamations chaque fois que les citrouilles explosaient au sol. Les pompiers ont également étendu leur camion-échelle pour déposer une citrouille d’une hauteur encore plus grande.

Brendan Shykora

