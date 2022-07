VIDÉO : Les chiots du nord de l’Okanagan répandent le zen dans le monde entier

Un éleveur local apporte la joie et le bonheur des chiots aux téléspectateurs du monde entier.

Une diffusion en direct de chiots sur YouTube s’avère être la quantité parfaite de gentillesse pour les téléspectateurs.

La grande portée de 15 chiots goldendoodle est devenue une sensation virale.

Karen Smith, éleveuse du nord de l’Okanagan, a voulu partager l’amour après avoir vu à quel point les chiots se répandaient à la maison.

“J’ai vu nos chiots apporter de la joie à de nombreux visiteurs, des amis avec de jeunes enfants aux grands-parents nonagénaires. Les chiots mettent un sourire sur leur visage et apportent de la joie. Pourquoi ne pas partager cette joie et ce bonheur ? », a déclaré Smith, de Silver Star Doodles. “Mon ami m’a suggéré de diffuser en direct les chiots afin qu’ils puissent avoir un peu de zen pour chiots pendant leur journée de travail bien remplie, et je suppose que cela a touché une corde sensible.”

Avec plus de 75 000 vues, les gens se connectent pour regarder le livestream quotidien, pour voir les chiots jouer, manger, dormir et suivre leur programme quotidien.

“J’adore les vidéos de chiots en direct”, a déclaré Yolando Fooser de Whistler. “Quand je suis stressé au travail, je prends des pauses pour me connecter et prendre ma dose de chiot zen.”

La portée actuelle comprend huit garçons et sept filles, de couleur crème à abricot à brun rouge, avec un mélange de poils droits, ondulés et bouclés.

Hal Hobenshield de Vernon adore les regarder : “ça me fait juste sourire, ils sont si mignons.”

Smith a également une série de courts métrages Meet the Puppies, où chaque jour pendant 15 jours, un nouveau chiot est présenté. Il y a d’autres courts métrages publiés, y compris avoir sa fille courir dans le champ et tous les chiots la suivre. Il existe également une vidéo expliquant la stimulation neurologique précoce (ENS) quotidienne que les chiots subissent dans le cadre de leur programme quotidien à partir du troisième jour pendant 16 jours. Une autre vidéo montre leur fille lisant aux chiots, et les poulets disant bonjour aux chiots et mettant les chiots au lit la nuit.

“Nous adorons les vidéos”, a déclaré Lianna Miller, de Kamloops, qui fait la queue pour l’un des chiots. “Nous nous asseyons et les regardons comme une famille afin que nous puissions rester excités et investis pendant que nous attendons notre chiot.”

Il s’agit de la troisième portée de Ruby, un goldendoodle de quatre ans, qui est actuellement le seul chien reproducteur de Smith.

@VernonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

ChiensDistrict régional de North OkanaganVernon