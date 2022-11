Vidéo : Les 3 résultats possibles de l’élection de 2022

Pourquoi les mi-mandats du Congrès sont si importants.

Le 6 janvier 2021 (oui, lors de l’émeute du Capitole), la dernière course au Sénat des élections de 2020 a été convoquée pour un démocrate. Tout d’un coup, les démocrates avaient réalisé quelque chose d’improbable : le contrôle triple de la présidence, du Sénat et de la Chambre des représentants. Cela a transformé les possibilités pour les deux premières années du président Joe Biden, donnant à son parti la capacité de légiférer par lui-même – ce qu’il a fait.

La relance d’un billion de dollars, le projet de loi sur les infrastructures, les investissements climatiques de la loi sur la réduction de l’inflation – tout cela n’a été possible que grâce au contrôle démocrate unifié. Mais même sous un gouvernement divisé, les deux chambres du Congrès exerceront toujours un énorme pouvoir sur les affaires et la politique nationales. C’est pourquoi l’élection de 2022 n’est pas seulement un référendum sur la question de savoir si les démocrates doivent conserver le Congrès – c’est une question de savoir qui obtient ce pouvoir et comment ils l’utiliseront. Regardez cette vidéo pour comprendre les trois façons dont tout cela pourrait se dérouler.

