Vidéo : Leah Stokes sur les premiers impacts et les défis restants de la loi sur la réduction de l’inflation

L’Inflation Reduction Act (IRA), souvent surnommé le « Climate Bill », a été promulgué il y a plus d’un an aux États-Unis et a catalysé plus de 390 milliards de dollars d’investissements dans le secteur des énergies propres. Mais quels changements spécifiques cela a-t-il entraînés et quels obstacles subsistent ?

Leah Stokes, professeur de politique environnementale à l’UC Santa Barbara qui conseille fréquemment les démocrates sur la législation climatique, s’est entretenue avec James Temple, rédacteur en chef pour le climat et l’énergie, de l’impact précoce de l’IRA sur la transition énergétique. Stokes a reconnu des progrès significatifs dans les efforts de décarbonisation, mais a déclaré qu’il restait encore beaucoup de travail à faire pour garantir que l’argent soit dépensé de manière judicieuse et équitable dans les différents secteurs énergétiques.

Ils ont également parlé d’une étude récente menée par Stokes, révélant que l’opposition aux nouveaux projets éoliens est plus répandue dans les communautés plus blanches et plus riches. Vous pouvez regarder l’intégralité de la conversation ci-dessous.