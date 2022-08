VIDÉO : Le stationnement illégal au lac Cultus cause des problèmes aux premiers intervenants

Ce fut une fin de semaine difficile pour les intervenants d’urgence à Cultus Lake.

Avec les baigneurs affluant dans la région et le stationnement là où ils ne devraient pas, les pompiers ont eu beaucoup de mal à répondre aux appels. C’est un problème annuel le long de la Columbia Valley Highway, et cette fois-ci, il a été filmé. Deux moteurs du service d’incendie de Cultus Lake rampent le long de la route, sirènes hurlantes, essayant de faire passer l’aiguille entre la circulation d’un côté et les voitures garées de l’autre.

“Les gens sont inquiets et frustrés et il est temps de trouver une solution”, a déclaré Taryn Dixon, une résidente locale. “Et il est peut-être temps de trouver une solution difficile.”

Au cours des dernières années, le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MOTI) de la Colombie-Britannique a placé des pylônes le long de la chaussée pour décourager les visiteurs de se garer le long du côté. Dixon a déclaré qu’il y en avait moins cette année et qu’ils n’étaient pas très dissuasifs.

“Ils sont poussés par-dessus bord ou jetés dans le lac”, a-t-elle noté. «J’en ai pêché un tas (du lac) hier matin. Les gens se garent bien dans la voie de circulation, puis il n’y a nulle part où marcher, donc les gens marchent dans la voie de circulation. Ils se tiennent au milieu de la route et parlent à quelqu’un dans un véhicule alors que d’autres essaient de s’en sortir.

“Les gens essaient de conduire aussi prudemment que possible, mais on ne sait jamais quand une porte va s’ouvrir ou que quelqu’un va amener ses enfants sur la route.”

Dixon est bien connectée en tant que directrice du district régional de Fraser Valley pour la zone électorale H, et elle tire la sonnette d’alarme à ce sujet depuis des années. Elle en a informé la députée de Chilliwack-Kent, Kelli Paddon, et a demandé à la GRC d’augmenter les contraventions et l’application de la loi.

“La vraie préoccupation est que rien n’a changé, à part de plus en plus de personnes qui viennent à Cultus Lake par temps chaud”, a déclaré Dixon. « Depuis huit ans, je vais à l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique et à la province, et nous sommes toujours au même endroit.

Dixon a déclaré que la GRC est la seule entité habilitée à verbaliser ou à remorquer, et elle a reconnu qu’elle devait prendre des décisions sur l’endroit où déployer les ressources les jours d’été chargés. Mais Dixon a suggéré aux personnes qui se garent illégalement de le faire en sachant qu’il n’y a pas d’application.

“En plus des pylônes, il y a des panneaux demandant aux gens de respecter les zones de stationnement interdit, les avertissant que le remorquage est en vigueur et leur indiquant que les véhicules d’urgence doivent accéder, mais ceux-ci sont évidemment ignorés”, a-t-elle observé. “Le public pense qu’il peut se garer où il veut parce que rien ne se passera, et je comprends pourquoi il pense cela.”

Autoriser le FVRD à verbaliser et à remorquer nécessiterait des modifications à la législation provinciale, et Dixon a déclaré que ce serait «un processus».

Elle a suggéré d’autoriser le personnel de BC Parks à verbaliser et à remorquer, et cette idée a été rejetée.

Elle a suggéré de limiter le nombre de visiteurs autorisés à entrer dans le parc en utilisant un système de laissez-passer journalier, mais cela n’a abouti à rien.

“Lorsque les terrains sont pleins dans la région de BC Parks, y a-t-il un moyen de fermer la route aux habitants uniquement?” Dixon réfléchit. “Lorsque ces terrains sont pleins, cela signifie qu’il n’y a pas de places de stationnement légales. Si l’objectif est d’empêcher les gens de se garer sur le bord de la route, limiter le nombre de personnes qui arrivent est un moyen d’y parvenir.

Il a même été question d’une navette qui amènerait les gens dans le parc provincial du lac Cultus, pour empêcher les voitures d’y entrer.

Il y a eu beaucoup d’idées, a déclaré Dixon, mais peu d’action.

“Pour les personnes vivant autour du lac, c’est notre autoroute, notre seule route dans et hors de notre région, et sur n’importe quelle route principale, il n’y a aucun moyen que cela soit acceptable”, a déclaré Dixon. «Nous demandons qu’il soit protégé et gardé en sécurité pour les personnes qui vivent ici, mais aussi pour les invités et le personnel d’urgence qui ont du mal à se rendre là où ils doivent aller.

“Cela doit être résolu avant que quelque chose de tragique ne se produise.”

Lac CultusAppels d’urgenceTrafic