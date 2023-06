VIDÉO : Le SilverStar Mountain Resort de Vernon lance la saison estivale

La saison estivale est officiellement arrivée au SilverStar Mountain Resort de Vernon.

La saison a débuté avec l’ouverture du parc à vélos le vendredi 23 juin, et samedi le stationnement était plein avec des gens en VTT, des sentiers de randonnée, des terrasses de restaurants et devant une immense scène accueillant de la musique live toute la journée.

Le samedi, les invités ont eu droit au marché artisanal de Polson dans le village, et certains ont participé à une course de trail. Des groupes organisés par Local Losers, ainsi que des DJ, ont joué sur la scène principale.

Demain, le 25 juin, aura lieu l’événement Hike for Hospice à la montagne en soutien à la North Okanagan Hospice Society. Les randonneurs peuvent choisir parmi des sentiers faciles, modérés et expérimentés pendant l’événement de 10 h à 13 h. Il y aura également un concert gratuit de midi par Daniel James McFadyen.

Michelle Leroux, responsable des relations publiques pour Destination Silver Star, a déclaré qu’il y avait beaucoup à attendre cette saison à la montagne, y compris la première étape de la course de vélo de montagne de la série Coupe Canada 2023, qui se déroule parallèlement à la BC Cup et à la BC Downhill Mountain Bike. Championnats provinciaux. Ces courses ont lieu les 8 et 9 juillet.

« Et puis nous avons Crankworx, qui est le plus grand festival de VTT freeride au monde », a déclaré Leroux. La deuxième étape de la Crankworx Summer Series Canada aura lieu à SilverStar du 4 au 6 août, amenant certains des meilleurs cyclistes du monde au parc à vélo pour trois jours de course. La nouveauté cette année est une catégorie féminine de l’événement de freestyle slope style, qui verra les rideuses affronter d’énormes sauts en faisant une tonne de figures.

Une fois la course terminée, il est temps pour une expérience culinaire. Le festival annuel du vin de SilverStar revient du 10 au 13 août, réunissant certains des vignerons les plus renommés de la région. Le festival est consacré exclusivement aux établissements vinicoles de la Colombie-Britannique. Des séminaires sur le vin, des dîners sur le vin et l’événement de dégustation à pied sont au rendez-vous le samedi 12 août. Le week-end comprendra également de la musique en direct et un pop-up Polson Park Artisan Market mettant en vedette des vendeurs locaux.

Leroux note que les séminaires sur le vin sont une nouveauté du festival cette année, et il y aura des vins de 25 établissements vinicoles régionaux à déguster.

Puis, le 9 septembre, SilverStar accueillera un festival de la bière et du cidre.

« Certaines personnes n’aiment pas le vin, mais avec la bière et le cidre, vous allez faire mouche auprès de tout le monde, et un festival du cidre est assez unique, vous n’en entendez pas souvent parler », a déclaré Leroux. « Et parce que cette région compte tant de vergers, de cidreries incroyables, pourquoi ne pas les mettre également en valeur ? »

Des navettes viendront et reviendront de Vernon pendant les fêtes du vin, de la bière et du cidre, qui peuvent être ajoutées à votre billet.

Leroux a déclaré que ce sera le premier été qui sera complètement « de retour à la normale » après COVID-19, ce qui ne fait qu’ajouter à l’excitation.

«Je pense qu’il y avait un peu la gueule de bois (après COVID). Nous avons eu une saison hivernale incroyable, une neige record, puis vous entrez dans une nouvelle saison estivale où tout est normal, le tourisme revient, il revient si fort. Je pense donc que c’est l’excitation là-bas.

Le jour de l’ouverture, 95 % des pistes cyclables de montagne étaient ouvertes, « ce qui est incroyable après la quantité de neige que nous avions », a déclaré Jennifer Edwards, directrice du marketing pour Destination Silver Star.

Edwards dit que la participation au week-end d’ouverture a été excellente, les restaurants étant pleins et les gens profitant des différentes activités proposées.

Cassandra Zerebeski, directrice exécutive de Destination Silver Star, explique que certains des sentiers ont été mis à jour cette année pour les rendre plus accessibles et adaptés à tous les niveaux de compétence.

«Les sentiers comme Challenger, qui sont des sentiers verts, ces sentiers viennent d’être mis à jour pour être plus prêts pour les débutants. De plus, vous pouvez également découper et faire des sections bleues, donc que vous progressiez davantage dans votre circonscription ou que vous soyez nouveau et que vous vouliez simplement le vérifier, ils sont prêts », a-t-elle déclaré.

Le camping est également sur le point de devenir beaucoup plus populaire en montagne. Zerebeski dit que SilverStar a obtenu un financement de 775 000 $ de la province ce printemps pour construire un terrain de camping et embellir le village. Le terrain de camping comptera 100 emplacements de camping, dont une douzaine d’emplacements à l’année, ce qui offrira une capacité de stationnement accrue en hiver lorsque la majeure partie des emplacements de camping ne sont pas utilisés. Zerebeski a déclaré que le terrain de camping sera prêt au milieu de l’été prochain.

De nombreux campeurs utilisent déjà les campings existants de SilverStar.

« Hier soir, c’était génial de voir tous les campeurs entrer et passer le week-end. Les gens viennent de toute la région et de toute la province », a déclaré Zerebeski.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur destinationsilverstar.com.

Brendan Shykora

