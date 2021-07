[Video] Le Samsung Innovation Museum présente la série de vidéos « L’histoire de l’industrie électronique qui a changé le monde »

Depuis septembre dernier, Samsung Electronics propose un contenu en ligne qui met en lumière les expositions du plus grand musée de l’industrie électronique de Corée, le Samsung Innovation Museum (S/I/M). Les précédentes vidéos de visites en ligne ont mis en évidence l’histoire de l’industrie électronique, de la science et de la technologie du XVIIIe au XXIe siècle et l’histoire de Samsung.

La nouvelle série de vidéos d’animation s’intitule « L’histoire de l’industrie électronique qui a changé le monde ». Il explore les inventions des XIXe et XXe siècles qui ont jeté les bases des innovations qui sont désormais devenues des éléments essentiels de nos vies.

Le premier épisode, « Samuel Morse et le réseau », montre comment les réseaux se sont développés au fil des ans. Cette vidéo invite les téléspectateurs à un voyage remarquable qui les emmène d’une première forme de communication utilisant des points et des tirets au réseau 5G d’aujourd’hui.

Après ce premier épisode, quatre vidéos subséquentes seront diffusées une à une. Ces épisodes s’appelleront : « John Baird and the TV », « Alexander Graham Bell and the Telephone », « James Harrison and the Refrigerator » et « William Shockley and the Semiconductor ».

Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment les réseaux ont évolué au fil des ans.