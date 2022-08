VIDÉO : Le mois d’août noir érigé en mois alternatif de l’histoire des Noirs

Pour Jonathan Peter Jackson, un parent direct de deux membres éminents du Black Panther Party, la pensée révolutionnaire et l’histoire familiale ont toujours été étroitement liées, en particulier en août.

C’est le mois de 1971 où son oncle, le célèbre Panther George Jackson, a été tué lors d’un soulèvement à la prison d’État de San Quentin en Californie. Révolutionnaire dont les paroles résonnaient à l’intérieur et à l’extérieur des murs de la prison, il était un auteur publié, un militant et un leader d’opinion radical.

Pour beaucoup, février est le mois dédié à la célébration des contributions des Noirs américains à un pays où ils étaient autrefois réduits en esclavage. Mais le Mois de l’histoire des Noirs a une alternative : il s’appelle Black August.

Célébré pour la première fois en 1979, Black August a été créé pour commémorer le combat de Jackson pour la libération des Noirs. Cinquante et un ans après sa mort, Black August est désormais une campagne de sensibilisation et une célébration d’un mois consacrées aux combattants de la liberté noirs, aux révolutionnaires, aux radicaux et aux prisonniers politiques, vivants et décédés.

Les commémorations annuelles ont été adoptées par les militants du mouvement mondial Black Lives Matter, dont beaucoup s’inspirent des combattants de la liberté comme Jackson et ses contemporains.

“Il est important de le faire maintenant car beaucoup de gens qui étaient sur la scène radicale à cette époque, des parents et des non-parents, qui sont comme des parents de sang, entrent dans leur âge d’or”, a déclaré Jonathan Jackson, 51 ans, de Fair Colline, Maryland.

George Jackson avait 18 ans lorsqu’il a été arrêté pour avoir cambriolé une station-service à Los Angeles en 1960. Il a été reconnu coupable et condamné à une peine indéterminée d’un an à perpétuité et a passé la décennie suivante dans les prisons californiennes de Soledad et de San Quentin, en grande partie en isolement cellulaire. confinement.

Pendant son incarcération, Jackson a commencé à étudier les paroles de théoriciens révolutionnaires tels que Karl Marx et Vladimir Lénine, qui prônaient la conscience de classe, défiaient les institutions et renversaient le capitalisme par la révolution. Les dirigeants fondateurs des Panthers, dont Huey P. Newton et Bobby Seale, ont également été inspirés par Marx, Lénine et le dirigeant communiste chinois Mao Tse-tung.

Jackson est devenu un chef de file du mouvement des droits des prisonniers. Ses lettres de prison à ses proches et à ses partisans ont été compilées dans les livres à succès “Soledad Brother” et “Blood in My Eye”.

Inspiré par ses paroles et frustré par sa situation, le jeune frère de George, Jonathan, a initié une prise de contrôle à la Cour supérieure du comté de Marin en Californie en 1970. Il a libéré trois détenus et pris en otage plusieurs membres du personnel du palais de justice, dans le but d’exiger la libération de son frère et deux autres détenus, connus sous le nom de Soledad Brothers, qui ont été accusés d’avoir tué un agent correctionnel. Jonathan a été tué alors qu’il tentait de s’échapper, bien qu’il soit contesté s’il a été tué lors d’une fusillade dans une salle d’audience ou abattu alors qu’il s’éloignait avec des otages.

George a été tué le 21 août 1971 lors d’un soulèvement dans une prison. Les détenus de la prison de San Quentin ont commencé à commémorer officiellement sa mort en 1979, et à partir de là, Black August est né.

“Je souhaite certainement que plus de gens connaissent les écrits de George (et) connaissent le sacrifice de mon père en ce jour fatidique d’août”, a déclaré Jonathan Jackson, qui a écrit l’avant-propos de “Soledad Brother” au début des années 90, peu après avoir obtenu son diplôme de collège.

Monifa Bandele, dirigeante du Movement for Black Lives, une coalition nationale de groupes BLM, affirme que Black August consiste à apprendre la vaste histoire des dirigeants révolutionnaires noirs. Cela inclut des personnalités telles que Nat Turner, qui est célèbre pour avoir dirigé une rébellion d’esclaves dans une plantation du sud de la Virginie en août 1831, et Marcus Garvey, le chef du mouvement panafricaniste et né en août 1887. Il comprend des événements tels que le Haïtien Révolution en 1791 et Marche sur Washington en 1963, toutes deux ayant lieu au mois d’août.

“Cette idée qu’il y avait cette seule voie étroite par laquelle les Noirs ont résisté à l’oppression est vraiment un mythe qui est dissipé par Black August”, a déclaré Bandele, qui est également membre du Malcolm X Grassroots Movement, un groupe qui sensibilise aux prisonniers politiques. .

“Et ce que nous avons vu se produire après les années 1970, c’est que cela s’est développé en dehors des murs (de la prison) parce que, alors que les personnes incarcérées rentraient chez elles dans leurs familles et leurs communautés, elles ont commencé à organiser des célébrations communautaires de l’août noir”, a-t-elle ajouté.

Les façons d’honorer ce mois se présentent également sous diverses formes et ont évolué au fil des ans. Certains participent au jeûne, tandis que d’autres utilisent ce temps pour étudier les voies de leurs prédécesseurs. Des séries d’événements hebdomadaires sont également courantes pendant le mois d’août noir, des groupes de lecture aux soirées à micro ouvert.

Sankofa, un centre culturel et un café appartenant à des Noirs à Washington qui sert la communauté de DC depuis près de 25 ans, conclut vendredi une soirée hebdomadaire à micro ouvert en l’honneur du mois d’août noir. L’événement a attiré des résidents locaux de tous âges, dont beaucoup ont partagé des histoires, lu de la poésie et interprété des chansons sur le thème de la rébellion.

“Ce mois-ci est consacré à la résistance et à la célébration de nos prisonniers politiques et à l’utilisation de toutes les facultés dont nous disposons pour libérer les personnes qui sont en prison, permettez-moi de dire, injustement”, a déclaré le maître de cérémonie Ayinde Sekou à la foule lors d’un récent événement à Sankofa.

Jonathan Jackson, le neveu de George, pense également qu’il existe des raisons largement systémiques pour lesquelles Black August, et son histoire familiale en particulier, ne sont pas largement enseignées.

“Il est parfois difficile pour des radicaux qui n’ont pas été assassinés, en soi, d’entrer dans le discours populaire”, a-t-il déclaré. « George et Jonathan n’ont jamais été victimes. Ils ont agi, et ils ont été tués en agissant ainsi, et c’est parfois très difficile à comprendre pour les gens qui acceptent un assassinat politique.

Jackson espère honorer l’héritage de son père et de son oncle en documentant les connaissances des anciens de cette époque, comme moyen de poursuivre le combat.

« Nous devons obtenir ces témoignages. … Nous devons comprendre ce qui s’est passé, afin de pouvoir améliorer ce qu’ils ont fait. Je pense que le moment est aussi propice que n’importe quel autre pour le faire », a-t-il déclaré.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Aaron Morrison et Terry Tang ont contribué à ce rapport.

___

Almaz Abedje, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Mois de l’histoire des Noirs