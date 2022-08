VIDÉO: Le maire de la Colombie-Britannique et sa famille secoués après la chute de grêle de la taille de pamplemousses en Alberta

Les doubles toits ouvrants ont été complètement détruits par la grêle. Photo fournie La fourgonnette de la mère de Bob Wells est radiée après avoir été prise dans une tempête de grêle en Alberta. Photo fournie Megan Wells était assise sur le siège arrière, enveloppée dans une couverture, lorsque la vitre a explosé. Photo fournie

Le maire de Courtenay, Bob Wells, et sa famille sont sains et saufs, mais leur camionnette a été gravement endommagée lors d’une tempête de grêle en Alberta lundi après-midi.

Alors qu’elle se rendait au Manitoba pour une réunion de famille, la famille Wells a été prise dans une tempête torrentielle, juste au sud de Red Deer, en Alberta.

Des grêlons, dont certains auraient la taille de pamplemousses, ont frappé des véhicules le long de l’autoroute Queen Elizabeth II.

Wells a ensuite publié une vidéo Facebook Live, montrant les dommages importants causés à son véhicule.

“Il a fait un assez bon numéro sur la camionnette ici”, dit-il sur la vidéo. “Vous pouvez voir que le pare-brise est soufflé, les bosses, les doubles toits ouvrants soufflés. Heureusement, les vitres côté conducteur et côté passager n’ont pas été soufflées, mais la vitre du passager arrière… a été totalement soufflée.

“De toute évidence, l’essentiel est que nous soyons en sécurité, que nous soyons en bonne santé. Personne n’a été blessé; juste quelques égratignures.

Wells a déclaré à Black Press qu’il avait arrêté de conduire dès que la première grêle a frappé et fissuré le pare-brise.

“Nous nous sommes enveloppés dans des couvertures dès qu’il a semblé que le verre allait se briser”, a-t-il déclaré. “Des grêlons de la taille d’un pamplemousse ont soufflé les toits ouvrants et ont essayé de briser la garniture de toit (du toit ouvrant) – la partie intérieure qui maintient l’intérieur sombre. Donc, nous tenions cela pour empêcher la grêle d’entrer et ça faisait très mal… si un grêlon frappait là où vous le teniez, oh mon dieu. Mes jointures sont toutes contusionnées et tout ça, mais ce sont des problèmes du Premier Monde.

“Nous nous sommes tous empalés avec de petits morceaux de verre et d’autres choses, mais quelques douches et les enfants sont allés nager – nous allons bien.”

La famille est restée à Red Deer pendant la nuit, puis s’est rendue à Edmonton mardi matin.

“Nous avons maintenant un Jeep Grand Cherokee – c’est notre location”, a déclaré Wells.

“Nous étions censés être à Edmonton lundi soir, nous resterons donc ici quelques jours avant de nous rendre au (Manitoba).”

Wells a déclaré que la voiture – qui appartient à sa mère – est probablement une radiation.

“Il n’a pas encore été officiellement évalué, mais il y a des centaines et des centaines de voitures endommagées, alors qui sait quand ils s’y mettront.”

