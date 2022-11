VIDÉO : Le climat remodèle la vie des fous de Bassan tenaces sur l’île de Québec

Sur l’île Bonaventure au Québec, les fantômes de l’habitation humaine d’autrefois et les oiseaux qui s’y reproduisent aujourd’hui en nombre extraordinaire racontent la même histoire : des vies vécues durement dans un lieu d’une beauté féerique.

Vous le voyez dès l’âge tendre sur les pierres tombales familiales des insulaires qui ont gagné leur vie de la fin des années 1700 jusqu’au moment où Bonaventure s’est entièrement consacré aux oiseaux il y a un demi-siècle.

Vous le voyez depuis la colonie tenace de plus de 100 000 fous de Bassan alors qu’ils plongent dans la mer à la recherche de proies, remontent vers leurs nids et se battent à la moindre provocation, parfois jusqu’à la mort, pour leur territoire sur un plateau au-dessus des eaux ou dans les recoins des falaises.

Rien n’est facile pour les fous de Bassan. Pas à cette époque de réchauffement des mers, de concurrence avec les chalutiers pour le poisson, de pollution, de tempêtes survoltées et d’apparition de la grippe aviaire.

C’est particulièrement le cas lorsque ces périls sont combinés à leur curieuse compulsion, partagée par de nombreux oiseaux marins, de retourner chaque printemps à l’endroit exact qu’ils ont quitté l’année précédente. Pour ces divas fougueuses, le prochain lieu de nidification ne suffira pas.

Dans le monde entier, il reste difficile, voire impossible, de lier une mortalité massive d’oiseaux de mer ou une calamité de reproduction uniquement au réchauffement climatique, car la nature a ses propres rythmes discordants d’abondance et de privation.

Mais les preuves recueillies au fil des décennies sont inattaquables : le réchauffement et la montée des mers et les phénomènes météorologiques irréguliers alimentés par le changement climatique pèsent lourdement sur les oiseaux de mer. Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique affirment que les populations d’oiseaux de mer ont chuté de 70 % depuis le milieu du XXe siècle.

Les pertes liées au climat ont, par exemple, touché des albatros dans le Pacifique central, des guillemots de Brünnich et des stariques de Cassin le long de la côte ouest des États-Unis, des macareux au large de la côte du Maine, des manchots en Afrique du Sud, des sternes de Dougall en voie de disparition au large de la Nouvelle-Angleterre et des pélicans bruns en voie de disparition. îles au large du sud-est de la Louisiane.

Les luttes de nombreuses espèces d’oiseaux de mer se produisent dans la nature sauvage marine loin des humains. Ceux des fous de Bonaventure se déroulent toutefois à la vue de tous, en cadeau aux scientifiques et au public, sur les terres protégées du parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé du gouvernement du Québec.

Les fous de Bonaventure affichent un « petit côté maladroit et drôle sur terre qui n’a rien à voir avec ce qu’il est en mer », a déclaré David Pelletier, un éminent chercheur québécois sur les oiseaux.

En mer, les fous de Bassan sont magnifiques par leur grâce et leur puissance.

Utilisant les courants d’air hors de l’eau, ils volent sans effort au-dessus de la mer et plongent presque droit dans leur chasse au poisson, perçant la surface à 100 kilomètres (60 miles) à l’heure comme autant de missiles blancs. Leurs ailes à bout noir, qui s’étendent sur 2 mètres (6 pieds), sont étroitement repliées derrière eux.

Ils plongent en grand nombre près de l’île lorsque le maquereau – la proie qui leur donne le plus d’énergie – ou le hareng ou d’autres poissons plus petits y sont abondants.

C’est un spectacle qui étonne même les scientifiques les plus chevronnés à chaque fois. “C’est tellement époustouflant”, a déclaré Magella Guillemette, une éminente chercheuse sur les fous de Bassan à l’Université du Québec à Rimouski, alors qu’il décrivait avoir observé la frénésie alimentaire depuis son petit bateau au milieu de celui-ci.

Avec l’île à moins de 3 kilomètres (moins de 2 miles) du port de Percé, ces oiseaux de Bonaventure sont remarquablement accessibles aux biologistes et aux visiteurs qui marchent sur des sentiers remplis de fleurs sauvages en été pour voir les oiseaux de près. La clameur des oiseaux accueille les randonneurs avant même que la colonie complète n’apparaisse.

Les fous de Bassan, contrairement à de nombreux autres oiseaux marins, semblent totalement indifférents aux humains. Ils vous regardent avec leurs yeux bleu porcelaine.

« C’est rare qu’on ait la possibilité d’observer des animaux sauvages comme ça », a déclaré Marie-Dominique Nadeau-Girard, responsable des services du parc. “Et ils restent là, ils ne vous regardent pas, ils vivent leur vie, et vous ne faites que les regarder et apprendre.”

Les étudiants chercheurs de Guillemette s’affairent chaque été à étudier les oiseaux. Au fil des ans, ils ont mis des bandes de jambe et des systèmes GPS sur des centaines d’entre eux. Ce qui est frappant avec les fous de Bassan, c’est que les chercheurs peuvent simplement les ramasser, sans craindre de déranger leurs nids.

“Vous venez d’attraper cet oiseau”, a déclaré Guillemette. “Vous les pesez, vous mettez des appareils dessus, puis vous les remettez dans le nid et il reste juste là.”

LES ECO-SENTINELLES

Tout cela fait des fous de Bonaventure des sentinelles idéales pour la santé de l’écosystème marin du golfe et des conteurs retentissants pour la planète. Ils forment la deuxième plus grande colonie de fous de Bassan au monde et sont plus faciles à atteindre que la plus grande, sur la lointaine île de Bass en Écosse.

Les experts québécois sur le terrain de la colonie, les biologistes du gouvernement canadien et les scientifiques des oiseaux marins du monde entier affirment qu’il ne fait aucun doute que le réchauffement climatique est en train de remodeler la vie des fous de Bassan. Les températures de la mer plus chaudes poussent leurs proies vers des profondeurs plus fraîches, des eaux lointaines ou les deux.

Mais le plein impact du changement climatique n’est pas encore établi et la surpêche peut être un danger encore plus grand.

Parallèlement, les menaces de la pêche et du réchauffement obligent les fous de Bassan à s’éloigner de leurs nids Bonaventure à la recherche de nourriture pour leurs poussins insulaires et pour eux-mêmes. La distance parcourue par les oiseaux lors d’un seul voyage de pêche a plus que doublé ces dernières années pour atteindre une moyenne de 500 kilomètres (300 miles), laissant un compagnon et le poussin attendre plusieurs jours ou plus pour être nourris par le chasseur, a déclaré Guillemette.

Si le compagnon du nid devient trop faible à cause de la faim, il peut également s’envoler pour se nourrir, laissant le jeune mourir de faim ou s’éloigner du nid et risquer d’être tué par un adulte. Comme de nombreux oiseaux de mer, les fous de Bassan adultes sont très territoriaux et peuvent tuer tout intrus dans leurs aires de nidification; Les journalistes de l’AP ont été témoins de deux de ces attaques meurtrières contre les jeunes un jour peu avant la migration hivernale.

Les chercheurs ont pu établir une forte corrélation entre l’offre de maquereau dans le golfe et le nombre de poussins produits. En 2012, alors qu’il n’y avait presque pas de maquereau, seuls 4% des nids ont produit un poussin, a déclaré Guillemette, un record attribué aux eaux exceptionnellement chaudes cette année-là.

Depuis lors, la productivité a été très variable d’une année à l’autre tout en restant faible en moyenne, a déclaré le biologiste des oiseaux de mer Jean-François Rail du Service canadien de la faune, une agence d’Environnement et Changement climatique Canada.

“Tout va dans le sens d’une disponibilité réduite du maquereau et du hareng, ce qui se traduit par un succès de reproduction plus faible”, a-t-il déclaré.

Ce qui est clair, c’est que les oiseaux doivent maintenant travailler plus dur pour trouver de la nourriture. À partir de 2012, les chercheurs de Guillemette ont commencé à équiper les fous de Bassan d’un appareil GPS, dans de petites boîtes collées au-dessus de leur queue, ce qui leur permet de suivre la distance parcourue, la profondeur à laquelle ils plongent et le nombre de fois qu’ils plongent chaque jour.

En mars, juste au moment où la saison de pêche printanière s’ouvrait, le Canada a fermé la pêche commerciale du maquereau bleu et du hareng de printemps dans le sud du golfe du Saint-Laurent, affirmant que les stocks étaient entrés dans une «zone critique». Les efforts antérieurs pour restaurer les stocks ont échoué, en partie parce que les eaux plus chaudes avaient épuisé les crustacés microscopiques qui sont la principale nourriture des poissons.

Le maquereau est une star de l’écosystème du golfe, pas seulement pour les fous de Bassan. Ils sont prisés comme espèce commerciale ainsi que comme appât pour les pêcheries lucratives de homard, de crabe et de thon. Les nombreux phoques gris du golfe en avalent autant qu’ils peuvent. Avec toute la concurrence pour la nourriture, les fous de Bassan ont trouvé des moyens de s’adapter, mais à un coût.

Cette année, la colonie de Bonaventure a également dû faire face à la grippe aviaire. Le taux de contamination était élevé au printemps, a déclaré Guillemette, mais s’est estompé. D’autres colonies au Canada ont connu bien pire.

VIE DE COLONIE

Pendant l’hiver, les fous de Bassan sont des oiseaux solitaires qui vivent largement dispersés sur l’eau – le long de la côte atlantique du Maine à la Floride, certains même dans le golfe du Mexique. Mais les partenaires se réunissent année après année sur leurs lieux de reproduction, pendant environ 15 ans, produisant un poussin chaque saison.

Ils ont une nature monogame et un moyen élaboré de communiquer entre partenaires. En langage de fou de Bassan, un bec tourné vers le ciel signale qu’il est temps d’aller chercher de la nourriture ; les compagnons qui font claquer leurs billets comme s’ils étaient dans un combat à l’épée signalent un retour à la maison après la chasse.

Vous pourriez penser qu’ils sont des tourtereaux; hélas, ces sentinelles ne sont pas sentimentales.

« Les gens sont plus romantiques et pensent qu’ils sont fidèles à leur partenaire, mais ce n’est pas le cas », dit Nadeau-Girard en riant. « Le fou de Bassan est fidèle à son territoire, son nid.

« Et si le bébé sort du nid, les parents ne le reconnaîtront pas parce que… ils reconnaissent le nid, pas l’individu. Chaque fois qu’ils se voient, c’est comme s’ils se rencontraient pour la première fois.

Les nids ne sont distants que de 80 centimètres (30 pouces), centre à centre, et ce sont des oiseaux de grande taille. A certains points de vue, la colonie apparaît comme un tapis blanc à perte de vue, parsemé de jeunes aux plumes sombres, et le tout sur fond de mer et de ciel.

Les oiseaux arrivent en avril, pondent leurs œufs en mai et les soignent jusqu’à leur éclosion plus de 40 jours plus tard. Ensuite, c’est trois mois d’élevage des poussins. Au moment de la migration vers le sud, fin septembre ou début octobre, les jeunes sont bien dodus et pèsent 1 kilogramme (plus de 2 livres) de plus que leurs parents. La graisse supplémentaire les soutiendra en mer pendant qu’ils apprennent à voler et à plonger pour pêcher.

Il n’y a pas de roues d’entraînement pour les juvéniles corpulents. Au lieu de cela, beaucoup d’entraînement battent des ailes au sol, suivi d’un départ des falaises mi-vol mi-plop.

S’ils survivent à cela, le voyage vers le sud leur apprendra leur grâce et leur puissance sur l’aile et dans les profondeurs.

UN PAYSAGE MYSTIQUE

Depuis la ville de Percé, les falaises continentales aux maisons aux toits rouges, l’imposant rocher Percé et l’île Bonaventure forment un panorama emblématique et mystique pour les Gaspésiens et les voyageurs du monde entier.

Lorsque des bateaux amènent des visiteurs sur l’île, les employés du parc les rassemblent pour leur expliquer les sentiers et ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire. Les services sont principalement en français. Un jour de septembre, le polyglotte Rudiger Spraul a écarté les visiteurs anglophones pour leur donner l’exercice.

Il est venu d’Allemagne, est tombé amoureux de l’endroit et a passé l’été et le début de l’automne à travailler pour le parc jusqu’à sa fermeture le mois dernier après le départ des fous de Bassan pour l’hiver. Il surveillait la colonie tous les jours depuis une petite exploitation alimentaire où les visiteurs peuvent pique-niquer et espérer ne pas être sous le vent des vents du jour, car la colonie peut puer.

“Cela m’a tellement apaisé que j’ai décidé de rester ici”, a-t-il déclaré. « Je suis en fait ingénieur. Maintenant, je vends des sandwichs dans cet endroit isolé.

« L’île est un si beau petit paradis. C’est comme si le temps s’était arrêté là. Vous y allez, vous voyez ces vieilles maisons, personne ne vit depuis tant d’années, mais vous pouvez quand même avoir l’impression de la façon dont c’était là-bas, à quel point c’était dur.

L’île a été colonisée à la fin du XVIIIe siècle par des pêcheurs de morue, atteignant son pic de population de 172 en 1831. Les dernières familles restantes sont parties en 1971 lorsqu’elle a été reprise par le gouvernement pour faire partie du parc.

Au total, quelque 250 000 oiseaux habitent l’île en forme de larme, d’environ 3 kilomètres (moins de 2 miles) à son plus long. Les phoques fréquentent les rochers et le rivage et les baleines sont un spectacle courant. Les renards sortent des buissons de l’île et attrapent occasionnellement un fou de Bassan à la périphérie de la colonie.

Ils gagnent tous leur vie dans un écosystème changeant qui teste la capacité des créatures, grandes et petites, à s’adapter.

« Le fou de Bassan est pour moi une espèce résiliente, forte, capable de ‘turning on a dime’… comme on dit au Québec, ‘se tourner sur un 10 cents’ », a déclaré Pelletier, enseignant-chercheur au Cégep de Rimouski, un collège public.

De combien et à quelle vitesse doivent-ils pivoter alors que leur habitat et notre planète continuent de se réchauffer ? Quels poissons seront là pour eux au printemps, et à quelle distance et à quelle profondeur seront-ils ? Les sentinelles de Bonaventure seront de retour l’année prochaine pour en dire plus sur cette histoire.

Larson a rapporté de Washington.

Calvin Woodward, Lynn Berry, Carolyn Kaster et Christina Larson, Associated Press

Changement climatiqueQuébecFaune