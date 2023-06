Vidéo: Le chef du BJP se dirige vers le Congrès dans un convoi de 400 voitures, sirènes retentissantes

Une cavalcade de 400 voitures de Shivpuri du Madhya Pradesh à Bhopal – une distance d’environ 300 km – a marqué le retour d’un dirigeant du BJP au Congrès, qu’il a quitté lors de la rébellion de 2020 dirigée par Jyotiraditya Scindia.

Baijnath Singh, qui détient une influence politique à Shivpuri, avait suivi M. Scindia dans le BJP lors de la rébellion du Congrès du Madhya Pradesh en 2020 qui a renversé le gouvernement de Kamal Nath et ramené le BJP au pouvoir. M. Scindia, qui a dirigé la rébellion, est maintenant ministre de l’aviation civile de l’Union.

M. Singh, apprend-on, avait fait pression pour obtenir un ticket BJP à l’approche des élections à l’Assemblée. Mais sans espoir d’en obtenir un, il a décidé de rejoindre le Congrès, ont indiqué des sources.

Le politicien a été accueilli de nouveau dans le giron du parti par les hauts dirigeants du Congrès Kamal Nath et Digvijaya Singh. Avec Baijnath Singh, 15 dirigeants du BJP au niveau du district sont passés au Congrès.

Pour marquer son changement de parti, Baijnath Singh a organisé une cavalcade de 400 voitures de Shivpuri au bureau du Congrès à Bhopal. Une vidéo des dizaines de voitures roulant avec des sirènes est devenue virale. On voit des gens filmer des vidéos et saluer les voitures.

Une fois que la vidéo est devenue virale, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont établi des parallèles entre les rangées de VUS dans la cavalcade et les scènes du film à succès Bollywood Singham.

Certains utilisateurs ont signalé l’utilisation de sirènes. Conformément à la loi, seuls les véhicules fournissant des services d’urgence sont autorisés à utiliser des sirènes sur la route. Il s’agit notamment des ambulances, des pompiers et de la police dans certaines circonstances. Mais les politiciens l’utilisent souvent dans une démonstration de pouvoir effrontée, surtout après l’interdiction des balises rouges.

Le BJP a déclaré que l’utilisation de sirènes reflétait « l’état d’esprit féodal » du Congrès. « C’est la mentalité des dirigeants du Congrès qui utilisent des klaxons, des sirènes et des balises illégales et dérangent le public. Le Premier ministre Narendra Modi avait retiré la culture VIP des rues. Mais c’est l’état d’esprit féodal du Congrès qui les conduit à utiliser des klaxons. Je critique fortement cela et appelons les autorités à agir », a déclaré le porte-parole du BJP, le Dr Hitesh Bajpayee.