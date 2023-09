VIDÉO : Le capitaine des Canucks de Vancouver visite le service d’incendie de West Kelowna

Le service d’incendie de West Kelowna a accueilli des visiteurs spéciaux le vendredi 15 septembre.

Le capitaine des Canucks de Vancouver, Quinn Hughes, et certains dirigeants de l’équipe, dont le directeur général Jim Rutherford, ont visité la caserne de pompiers de West Kelowna pour rencontrer les travailleurs de première ligne, les pompiers et le maire afin de remercier ceux qui travaillent pour assurer la sécurité de la communauté au milieu du chaos des incendies. saison.

Les Canucks voulaient montrer leur appréciation pour le travail acharné et les conditions exténuantes que les pompiers continuent d’endurer tout en luttant contre les incendies de forêt du complexe Grouse qui ont envahi la région centrale de l’Okanagan.

« Les pompiers ne reçoivent pas le crédit qu’ils méritent », a déclaré Hughes. « Surtout avec ce que ces gars ont vécu au cours des cinq dernières semaines, c’est incroyablement spécial pour nous de montrer à quel point nous nous soucions et d’essayer d’aider autant que nous le pouvons. »

Le capitaine des Canucks Quinn Hughes et les dirigeants de l’équipe ont visité le service d’incendie de West Kelowna pour montrer leur appréciation pour leurs efforts extraordinaires pour protéger leur communauté. Grâce à #Canucks les enchères des fans lors de la vente aux enchères Wildfire, complétées par la propriété de l’équipe et le… pic.twitter.com/5iIg7slCjV – Canucks de Vancouver (@Canucks) 15 septembre 2023

En plus de rendre visite, l’organisation des Canucks a fait un don de 250 000 $ à l’appel aux pompiers de la Croix-Rouge canadienne en Colombie-Britannique.

