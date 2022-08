VIDÉO : Le Canada investit 100 millions de dollars dans un plan d’action « historique » pour les communautés LGBTQ2S+

Le gouvernement fédéral a dévoilé dimanche ce qu’il a décrit comme une première historique en annonçant un plan quinquennal de 100 millions de dollars pour soutenir les communautés LGBTQ, bispirituelles et intersexuées à travers le pays.

Le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé la stratégie, surnommée « le premier plan d’action fédéral 2SLGBTQI+ du Canada », lors d’une conférence de presse dimanche avant le défilé de la fierté à Ottawa – la première marche en personne après une interruption de deux ans en raison de la COVID-19.

Trudeau a présenté le plan comme la première initiative fédérale de ce type et a déclaré qu’il démontrait l’engagement du gouvernement à lutter contre la discrimination et à soutenir la diversité.

«Cela… guidera notre travail continu pour lutter contre la discrimination, éliminer les barrières, faire progresser les droits et construire un avenir où chacun au Canada est vraiment libre d’être qui il est et d’aimer qui il aime», a déclaré Trudeau dimanche.

Trudeau a déclaré que 75% du financement ira à des organisations communautaires axées sur la diversité et l’inclusion, car c’est «d’où vient le véritable travail de soutien».

« La force et la résilience de vos communautés devraient inspirer tout le monde », a-t-il déclaré.

La stratégie propose d’adopter et d’encourager l’utilisation de l’acronyme 2SLGBTQI+, « qui est plus inclusif et place les expériences des communautés autochtones 2SLGBTQI+ au premier plan en tant que premiers peuples 2SLGBTQI+ en Amérique du Nord ».

L’acronyme désigne les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, intersexuées et autres personnes sexuellement et de genre diverses.

Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, a salué le plan d’action aux côtés de Trudeau, affirmant que les fonds sont destinés à «toutes ces personnes qui se battent pour être entendues… et acceptées».

«C’est pour les gens… qui sont rejetés par leur famille et leurs amis après leur sortie… à tous ceux qui essaient de vivre leur vérité dans les communautés rurales où ils se sentent isolés… c’est pour les homosexuels noirs qui se battent chaque jour pour justifier leur place dans ce pays, et les femmes trans qui ont parfois peur de rentrer seules chez elles dans le noir… c’est pour vous », a déclaré Ien.

Elle a déclaré que la stratégie avait été créée après plusieurs années de consultation et de recherche auprès des membres des communautés LGBTQ et bispirituelles.

Ottawa a reçu plus de 25 000 réponses en 2020-2021 à un sondage national en ligne sur la façon de mieux servir les diverses communautés, a déclaré Ien.

“La réponse retentissante était qu’ils avaient besoin d’un soutien plus direct… pour offrir des programmes… pour continuer à éduquer le grand public parce que, encore une fois, nous ne pouvons pas légiférer sur la gentillesse”, a déclaré Ien.

Plus de 5 millions de dollars du financement, a-t-elle ajouté, iront au lancement d’une campagne de sensibilisation du public.

Le gouvernement s’est également engagé, dans le cadre du plan, à lancer des consultations sur des réformes supplémentaires du droit pénal, avec 7,7 millions de dollars réservés à la collecte de données et à la recherche sur les politiques dirigée par la communauté pour soutenir l’action fédérale sur les questions LGBTQ.

