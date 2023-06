VIDÉO : L’averse n’a pas freiné le salon de l’auto de papa au centre-ville de Kelowna

Brooklyn, Tyson et Lochlan (de gauche à droite) se cachant de la pluie dans l’une des voitures d’exposition lors du salon annuel de l’automobile de la fête des pères à Kelowna le 18 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News)

Le salon de l’auto annuel de la fête des Pères à Kelowna a vu des centaines de personnes braver la pluie pour découvrir les véhicules gonflés exposés.

Organisé par CSN Collision Centres, le salon présentait des voitures, des camions et des motos de toutes les années, marques et modèles.

De nombreux fournisseurs étaient sur place pour tous les besoins liés aux véhicules. Des vendeurs de nourriture étaient également sur place pour satisfaire toutes les envies de papa.

L’événement familial gratuit a eu lieu le 18 juin de 11 h à 16 h au City Park.

L’argent provenant de l’inscription pour avoir un véhicule dans le spectacle a soutenu le Child Advocacy Centre de Kelowna.

