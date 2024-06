Vidéo : L’attaque israélienne à Gaza fait plus de 270 morts parmi les Palestiniens

« Je ne sais pas quel corps appartient à qui » : écoutez un témoin oculaire des frappes à Gaza

Plus de 280 personnes ont été tuées et des centaines d’autres blessées à Gaza le 8 juin, selon le ministère de la Santé. Il s’agit du jour le plus meurtrier à Gaza depuis la mi-décembre, indique le ministère. La plupart ont été tués lors de l’opération spéciale de Tsahal visant à libérer quatre otages israéliens kidnappés par le Hamas le 7 octobre. CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante les chiffres du ministère de la Santé de Gaza.