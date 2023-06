Vidéo : La vie de Sherpa sauvée lors d’une opération de sauvetage courageuse près du mont Everest

De nombreux alpinistes réussissent à gravir le mont Everest grâce à l’expertise, à la technologie et à l’infrastructure substantielle fournie par les expéditions guidées commercialement.

Cependant, dans des conditions défavorables, même pour les alpinistes expérimentés comme les sherpas, ces endroits deviennent souvent mortels.

Sur Twitter, une vidéo est récemment devenue virale montrant un sherpa secouru après être tombé dans une fissure profonde en escaladant le mont Everest.

Gesman Tamang, un alpiniste et sauveteur qualifié, a publié la vidéo avec une déclaration qui détaille les contributions des sherpas et attire l’attention sur notre ignorance des histoires de bravoure moins connues de ces hautes terres difficiles.

M. Tamang a partagé la vidéo avec un texte qui se lit comme suit : « Au cours de chaque saison d’escalade sur le mont Everest, de nombreux sauvetages courageux ont lieu. Les médias ont tendance à se concentrer et à mettre en évidence les sauvetages impliquant des clients et des alpinistes étrangers, mais il existe des histoires moins connues. , comme celui-ci, où la vie d’un sherpa est sauvée. »

Au cours de chaque saison d’escalade sur le mont Everest, de nombreux sauvetages courageux ont lieu. Les médias ont tendance à se concentrer et à mettre en lumière les sauvetages impliquant des clients et des grimpeurs étrangers, mais il existe des histoires moins connues, comme celle-ci, où la vie d’un sherpa est sauvée. Nous avons sauvé avec succès… pic.twitter.com/6uwfp8ApJ5 — Gesman Tamang (@GesmanTamang) 8 juin 2023

« Nous avons réussi à sauver un sherpa qui était tombé dans une crevasse entre le camp 1 et le camp 2, et c’est un miracle qu’il ait survécu. Cette histoire rappelle les sacrifices et les risques auxquels sont confrontés les travailleurs de la montagne pour rendre possibles les expéditions sur l’Everest. »

Le cinéaste Shekhar Kapoor a commenté la vidéo et a écrit : « Oui, tout tourne autour des grimpeurs étrangers ; ils oublient les gens qui permettent vraiment aux grimpeurs étrangers de rentrer chez eux et de se vanter de leur ‘conquête’ de l’Everest. Comment quelqu’un peut-il » conquérir » une montagne ? La communauté sherpa sait que la montagne est un être spirituel. »

Oui, tout tourne autour des grimpeurs étrangers, ils oublient les gens qui permettent vraiment aux grimpeurs étrangers de rentrer chez eux et de se vanter de leur « conquête » de l’Everest. Comment peut-on « conquérir » une montagne ? La communauté Sherpa sait que la Montagne est un être spirituel – Shekhar Kapur (@shekharkapur) 10 juin 2023

