VIDÉO : La vie continue à la ferme laitière d’Abbotsford où 200 vaches sont mortes

Phillip Graham se souvient avoir voulu « tout sauver » sur sa ferme laitière Sumas Prairie dans les jours qui ont précédé l’inondation.

Mais lorsque la digue principale s’est rompue à un jet de pierre de son terrain, il a vu une vague d’eau venir vers lui. Il avait déjà déplacé 240 vaches de son troupeau de plus de 500 à ce moment-là et, à ce moment-là, il savait que des choix devaient être faits rapidement.

“Dès qu’il a soufflé, j’étais dans la cour ici et j’ai vu une vague. C’était comme – oomph! – c’est ici, dit-il. “Nous avions fait du camionnage toute la journée.”

Lui, avec un travailleur et un couple qui s’était échoué, a déplacé les veaux vers l’étable à génisses, qui se trouve sur un terrain un peu plus élevé. L’eau s’était remplie sous la grange, et elle finirait par être remplie de plusieurs pieds d’eau – il montre les marques d’eau le long du côté d’une grange, et la ligne supérieure est près de son épaule.

Heureusement, le jeudi des inondations (18 novembre), ils ont pu amener un petit bateau à réaction à la ferme et commencer à sauver les veaux. Seuls quelques-uns à la fois ont été déplacés vers une remorque sur une route, où ils ont été transportés par camion vers des fermes à Chilliwack à bras ouverts. Les bénévoles et les vétérinaires étaient prêts avec des serviettes chaudes et des sèche-cheveux.

“Quand ils sont partis, ils avaient quelques semaines”, a-t-il déclaré. “Ils étaient vraiment petits.”

Certains d’entre eux ont failli ne pas y arriver.

Mais un an plus tard, ces vaches sauvées donnent naissance à une nouvelle génération de veaux. Par une matinée de novembre venteuse et froide, dans l’abri sûr de l’étable à génisses, une entrevue avec Phillips sur la récupération après une inondation a été interrompue par un son de ferme très familier.

À quelques mètres de là, l’une des vaches secourues accouchait calmement et rapidement son propre veau.

Graham est passé à l’action et a aidé à sortir le veau et à le traîner jusqu’à la tête de sa mère, où elle a rapidement commencé à le baigner. Ils n’ont pas toujours besoin d’aide, a expliqué Graham, mais celui-ci est né contre la porte d’une cabine, il a donc voulu leur donner un coup de main.

La naissance s’est terminée en une minute ou deux et le fermier a rapidement vérifié le veau.

“C’est un garçon,” dit-il, le sourire sur son visage large d’un mile.

La naissance d’un veau est toujours un moment privilégié dans une ferme, mais ces vaches laitières ont déjà tellement vécu qu’il est difficile de ne pas voir le miracle.

Graham n’était pas seul ce jour-là. Les agriculteurs de la prairie de Sumas se déplaçaient en enfer pour mettre leurs animaux en sécurité, utilisant toutes les méthodes possibles malgré les avertissements inquiets de responsables comme la GRC et la BC SPCA.

Graham a perdu environ 200 de ses quelque 500 vaches laitières. Au total, les producteurs laitiers de la région ont perdu 420 vaches. En moyenne, il y a environ 23 000 vaches laitières dans les fermes locales.

Environ 630 000 poulets et 12 000 porcs sont également morts dans les eaux de crue.

Au plus fort des inondations, plus de 1 100 fermes étaient sous ordre d’évacuation ou d’alerte, et 150 kilomètres carrés de terres agricoles ont été inondés. Plus de 6 000 vaches laitières ont été temporairement déplacées vers différentes fermes pour assurer leur sécurité.

À l’extérieur de l’étable à génisses de Graham, le 8 novembre 2022, un vent d’hiver fouettait la prairie et le soleil brillait. Mais les jours de pluie, Graham et d’autres agriculteurs sont ramenés à l’époque des inondations : la préparation et l’inquiétude, la surveillance constante des digues et de la rivière Sumas, l’inondation instantanée lorsque la digue a rompu et les semaines de nettoyage qui ont suivi.

Il a fallu un mois pour que la ferme soit suffisamment nettoyée pour ramener le troupeau laitier Graham à la maison et encore plus longtemps pour ramener les Graham à la maison.

Et bien que le programme d’aide financière en cas de catastrophe n’ait pas encore fonctionné pour Graham, comme d’autres, il a déclaré que c’était l’afflux initial d’aide bénévole qui les avait vraiment mis sur la voie du rétablissement.

S’il devait tous les énumérer, cela prendrait des pages, a-t-il dit, mais il note que les églises locales ont été extrêmement utiles, ainsi qu’un grand groupe d’environ 50 chasseurs et un groupe d’étudiants du secondaire de Yale.

À un moment donné, il y avait environ 100 bénévoles sur sa ferme, et il a regardé avec admiration alors qu’ils pelletaient de la boue et réparaient les choses rapidement et efficacement.

Lui et ses voisins s’inquiètent de savoir où pourrait se trouver le prochain site de brèche, la prochaine fois qu’une grosse pluie remplira le système de digues ou si la rivière Sumas gonfle à nouveau à des niveaux élevés.

“Nous avons trouvé le maillon le plus faible”, a-t-il déclaré. “Mais c’est le reste qui m’inquiète.”

Lana Popham, ministre de l’Agriculture, a visité certaines des fermes de la région le 8 novembre. Elle a déclaré aux médias que la plupart des éleveurs laitiers et avicoles fonctionnent maintenant “de retour à la normale” et que la majorité des grandes cultures annuelles ont été plantées comme d’habitude, mais le secteur continue de “croiser les doigts” pour un meilleur temps cette année.

En attendant, la vie continue à la ferme laitière Graham, nouveaux veaux et tout.

