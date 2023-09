[Video] La star du football Son Heung-Min montre comment SmartThings améliore les appareils électroménagers – Samsung Global Newsroom

La maison est là où se trouve le cœur — et Samsung Electronics s’engage à aider les consommateurs à améliorer leur expérience à la maison grâce à Samsung SmartThings, l’écosystème multi-appareils intégré et étendu de l’entreprise. Montrant comment il passe ses journées de congé à la maison, Son Heung-min s’est associé à Samsung pour mettre en valeur les fonctionnalités diverses et innovantes de SmartThings.

La vie à la maison simplifiée grâce aux appareils électroménagers intelligents

Les tâches ménagères peuvent être ennuyeuses pour tout le monde, même pour la star du football, Son. Dans cette optique, Samsung a optimisé ses appareils électroménagers pour rendre le nettoyage un jeu d’enfant, permettant ainsi aux consommateurs de passer moins de temps à ranger et plus de temps à se détendre.

Avant d’aller faire les courses ou de préparer un repas, View Inside de Samsung1 La fonctionnalité permet aux utilisateurs de planifier à l’avance en vérifiant ce qu’il y a à l’intérieur de leur réfrigérateur via l’écran Family Hub™ ou à distance via l’application SmartThings.2 Le jour de la lessive, les laveuses Bespoke AI™ proposent le cycle de lavage AI — une fonction intelligente qui détecte activement le poids de la charge, le niveau de saleté, la douceur du tissu et d’autres facteurs pour des vêtements parfaitement propres à chaque fois.3

De plus, Son démontre à quel point il est facile de passer l’aspirateur avec l’IA Bespoke Jet™, équipé du mode de nettoyage AI qui offre un nettoyage puissant et optimisé en fonction des environnements de nettoyage,4 type de sol, par exemple.

Intelligent Économies d’énergie avec le mode énergie AI5

Alors que de plus en plus de personnes privilégient un mode de vie respectueux de l’environnement, les consommateurs recherchent de nouvelles façons de prendre conscience de leur impact environnemental et de réduire leur empreinte carbone. Grâce à SmartThings, les utilisateurs comme Son peuvent facilement réduire leur consommation d’énergie et surveiller la consommation énergétique de leur maison en temps réel.

Le mode AI Energy dans SmartThings Energy est une fonction d’économie d’énergie qui maximise l’efficacité énergétique lorsqu’elle est utilisée avec certains produits et cycles tels que la laveuse et la sécheuse Bespoke AI™, le réfrigérateur Bespoke et le climatiseur WindFree™ — avec jusqu’à 70 %,6 20%,7 15%8 et 20%9 économies d’énergie en Europe, respectivement.dix

Des routines adaptées à la vie quotidienne

Les utilisateurs peuvent contrôler leur environnement domestique à l’aide des routines SmartThings avant de partir. Grâce à la fonction SmartThings Routines, ils peuvent prédéfinir les appareils pour qu’ils s’allument ou s’éteignent automatiquement à des moments spécifiques de la journée ou lorsque certaines conditions sont remplies. Son montre comment SmartThings éteint les lumières et les appareils et allume automatiquement le robot aspirateur Bespoke Jet Bot™ AI+ lorsqu’il part sortir.

Regardez la vidéo ci-dessous pour voir comment les appareils électroménagers de Samsung et SmartThings aident Son à profiter de sa maison.

1 Disponible uniquement sur certains modèles Family Hub.

2 Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis.

3 Basé sur un algorithme créé par l’IA. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation individuelle.

4 La capacité à identifier différents environnements de nettoyage peut être affectée par les conditions environnementales.

5 Disponible via l’application SmartThings sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis.

6 Basé sur des tests internes sur le modèle WW11BB944AGB dans des conditions d’utilisation normales. Résultats : Consommation électrique sans mode énergie AI = 0,539 KWh. Consommation d’énergie avec le mode énergie AI = 0,145 KWh. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réelles. Testé avec une charge de 5 kg en cycle Coton.

7 Basé sur des tests internes utilisant le cours SuperSpeed ​​sur le DV90BB9445GH pour sécher une charge de 5 kg. Résultats : Consommation d’énergie sans mode énergie AI = 0,9520 kWh. Consommation d’énergie avec le mode énergie AI = 0,7195 kWh. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

8 Disponible sur certains modèles à partir de mai 2023 via une mise à jour Wi-Fi. Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de la température réglée en usine lors de l’utilisation du mode AI Energy et sans l’utilisation du mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des modèles d’utilisation.

9 Nécessite l’utilisation de l’application SmartThings et un compte Samsung. Les économies réelles peuvent varier selon les modèles d’utilisation et l’environnement. Économies réalisées par rapport au mode AI Auto, en ajustant la vitesse du compresseur et le point de consigne cible de refroidissement/chauffage jusqu’à +2°/-2°C. L’ajustement du point de consigne par l’utilisateur quittera le mode AI Energy.

dix Les économies réelles peuvent varier en fonction des modèles d’utilisation et de l’environnement.