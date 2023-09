[Video] La star du football Son Heung-Min montre comment SmartThings améliore le divertissement à domicile – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics aide les consommateurs à se reposer et à se ressourcer pleinement en associant sa technologie d’affichage avancée à Samsung SmartThings, l’écosystème multi-appareils intégré et étendu de l’entreprise. Du streaming de contenu avec de nouveaux niveaux d’immersion à la création de l’ambiance parfaite à la maison, la plateforme offre un large éventail de fonctionnalités innovantes au sein de son réseau d’appareils ultra-connectés. La star du football Son Heung-min partage certaines des façons dont les utilisateurs peuvent amplifier le divertissement à domicile grâce à SmartThings.

Divertissement immersif avec Phillips Hue Sync

Ajuster l’éclairage d’une pièce peut offrir des expériences plus immersives, en particulier lorsque vous jouez à des jeux ou regardez des émissions de télévision et des films. Avec l’application Phillips Hue Sync TV, les utilisateurs peuvent associer en toute transparence leur éclairage Phillips Hue à leurs téléviseurs intelligents Samsung et synchroniser l’éclairage avec les couleurs du contenu à l’écran.

Son montre comment Phillips Hue Sync modifie la couleur, la luminosité et l’intensité de l’éclairage pendant qu’il joue à un jeu vidéo sur sa Smart TV Samsung, le plaçant ainsi au centre de l’action.

※ L’éclairage compatible doit être acheté séparément ; un abonnement payant à l’application Hue Sync est requis via l’application Samsung TV.

Des entraînements plus intelligents avec SmartThings

Pour les amateurs de fitness qui souhaitent faire passer leurs entraînements au niveau supérieur, SmartThings aide les utilisateurs à s’entraîner plus efficacement depuis chez eux. En connectant les appareils portables Galaxy aux téléviseurs intelligents Samsung compatibles, les utilisateurs peuvent consulter la progression de leur entraînement et leur état de santé en temps réel ou participer à des programmes guidés de remise en forme ou de pleine conscience. Son fils regarde un match de football sur sa Smart TV Samsung tout en faisant de l’exercice tout en regardant ses progrès à l’écran, enregistrés avec son portable Galaxy.

※ Disponible à partir de 2024 ; la disponibilité et le calendrier du soutien peuvent varier selon le pays et la région.

ConnectTime & Chat Together : la télévision seule peut rendre l’interaction plus pratique et plus efficace

Brusquement invité à participer à une réunion avec les entraîneurs, Son Heung-min a allumé la télévision. ConnecTime, où que vous soyez, permet aux utilisateurs de passer des appels vidéo depuis le Galaxy vers un grand écran de télévision. Chat Together permet à Son de profiter d’un match de football avec ses amis sans se rencontrer en personne.

Vue cartographique 3D : gestion plus intelligente de tous les appareils connectés

Samsung SmartThings aide Son à maintenir son style de vie de casanier. Basé sur la structure de la maison, 3D Map View lui permet de voir facilement l’état et l’emplacement des appareils enregistrés dans SmartThings, ainsi que de vérifier et de surveiller la température, la qualité de l’air et la consommation d’énergie. C’est la fonctionnalité idéale pour les personnes comme Son qui sont occupées même à la maison pendant les vacances.

Regardez la vidéo ci-dessous pour voir comment les téléviseurs intelligents et SmartThings de Samsung aident Son à améliorer le divertissement à la maison.