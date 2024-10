VIDÉO : La sculpture s’élève près de la base du Spirit Catcher

Ce soir, à 18 heures, les résidents locaux sont invités à rejoindre les membres de la communauté autochtone et à participer à la marche Every Child Matters.

La cérémonie du feu sacré et du lever du soleil organisée lundi par le Barrie Native Friendship Centre a rendu hommage à tous ceux qui ont été touchés par les pensionnats.

Les visiteurs ont été invités à réfléchir, à offrir une prière, à partager des histoires, à apprendre et à guérir ensemble en tant que communauté.

Une sculpture sans nom se trouve près de la base du Spirit Catcher, le long du front de mer de Barrie, qui a été créée par les artistes Josie Fiegehen et Sam ZH, sous la direction de Samantha Kinoshameg, directrice exécutive du Barrie Native Friendship Centre.

« Nous essayons d’honorer la mémoire de ceux qui ne sont jamais rentrés à la maison, mais nous essayons aussi de célébrer ceux qui sont ici, c’est pourquoi chaque enfant compte », a déclaré Kinoshameg. BarrieAujourd’hui.

L’arbre, qui représente les transformations, les cycles et la croissance, ainsi que les relations avec la terre, « et nous avons besoin de ces choses pour nous régénérer », a-t-elle déclaré.

« Il y a quelques années, lorsque les 215 (enfants des pensionnats) ont été découverts en Colombie-Britannique, des gens apportaient de petites chaussures, et ce sont des formes de chaussures qui auraient été utilisées pour fabriquer ces chaussures en cuir, et nous les avons donc peintes en orange. pour la Journée du chandail orange », a ajouté Kinoshameg.

Son père et sa grand-mère ont tous deux fréquenté des pensionnats lorsqu’ils étaient jeunes.

Non loin de là, un tipi traditionnel est également en train d’être érigé, guidé par Grey Cloud, également connu sous le nom de James Carpenter.

« Pour ma part, ayant grandi avec notre mode de vie, notre identité, notre culture en tant que peuple autochtone, je n’ai pas beaucoup vu cela », a-t-il déclaré. BarrieAujourd’hui.

« Cela n’a pas nécessairement été soutenu, mais en tant que jeune, je me suis réveillé dans mon esprit et j’ai trouvé nos aînés, nos centres communautaires, nos centres d’amitié et nos centres de santé », a déclaré Gray Cloud. « Et quand je suis allé parler avec ces aînés, ils ont commencé à m’aider à comprendre tout ce que tout le monde apprend ces jours-ci sur les conséquences très dures de ce que nos peuples autochtones ont vécu depuis la création du Canada.

Une cérémonie du lever du soleil a également eu lieu à 6h30 lundi.

À 18 h ce soir, les gens sont invités à se joindre aux membres de la communauté autochtone et à participer à la marche de commémoration Every Child Matters, organisée par l’équipe de soins primaires Mamaway Wiidokdaadwin du Barrie Area Native Advisory Circle (BANAC).

Le parcours fera une boucle depuis la sculpture Spirit Catcher jusqu’à la plage Centennial.