Vidéo: La route de la maison du ministre de Delhi Atishi est inondée, le BJP prend un coup

La route devant la résidence officielle du ministre de Delhi Atishi a été inondée après deux jours de fortes pluies. Les visuels montrent que l’eau est entrée dans la zone avant de la propriété derrière la porte.

Atishi, le ministre du Département des travaux publics (PWD), avait fait le tour de la ville pour rencontrer des ingénieurs et inspecter les zones inondées.

« La pluie a battu le record des décennies. En raison d’une telle pluie torrentielle, Ring Road près d’ITO est inondée malgré la présence d’une station de pompage », a tweeté Atishi en hindi.

— Atishi (@AtishiAAP) 9 juillet 2023