VIDÉO: La police recherche un suspect après la mort d’un ancien journaliste de la CBC lors d’une attaque aléatoire à Toronto

Un ancien producteur de longue date de la CBC qui a parcouru le monde pour créer des documentaires radio est décédé après une agression diurne aléatoire dans l’est de Toronto, a déclaré le diffuseur public.

Dans une note envoyée au personnel de CBC cette semaine et obtenue par La Presse canadienne, le réseau a déclaré que Michael Finlay – qui a travaillé au diffuseur pendant 31 ans avant de prendre sa retraite en 2010 – est décédé mardi, une semaine après l’attaque.

Cathy Perry, directrice exécutive de la collecte d’informations et des opérations du réseau, a déclaré que Finlay était décédé des suites de complications médicales après avoir été blessé lors d’une agression aléatoire dans la ville la semaine dernière.

“Michael restera dans les mémoires comme un conteur, réalisateur de documentaires et monteur exceptionnel”, a-t-elle écrit, notant que Finlay a travaillé sur plusieurs programmes de la CBC.

“Si vous travailliez sur un documentaire avec Michael, vous expérimentiez le summum du métier.”

La police de Toronto a déclaré que les policiers avaient répondu à un appel concernant une agression le 24 janvier à 15 h 35 dans le secteur de l’avenue Danforth et de l’avenue Jones.

La police – qui ne divulgue généralement pas de détails sur l’identité des victimes – a déclaré qu’un homme aurait été agressé et serait tombé au sol avec des blessures graves après l’attaque. Ils recherchent un suspect de sexe masculin.

Malcolm Morrison, ancien journaliste de La Presse canadienne et ami de longue date de Finlay, a déclaré que lui et tous ceux qui connaissaient Finlay étaient «absolument bouleversés» en apprenant la nouvelle de sa mort.

“C’est très, très, injuste, et que dire, sauf que le gars méritait beaucoup mieux et tous ses amis, nous espérons tous que la personne qui a fait ça se fera prendre avant de faire quelque chose comme ça à quelqu’un d’autre”, il a dit.

Morrison, qui a rencontré Finlay pour la première fois en Colombie-Britannique en 1974 alors qu’il travaillait au Vancouver Sun, a déclaré qu’il se souviendrait de lui comme d’un journaliste doué et d’un ami drôle et sarcastique.

“J’ai rencontré énormément de journalistes au fil des ans et il n’y en avait pas de meilleur que Finlay. Mike était l’un des meilleurs journalistes absolus que j’ai jamais rencontrés, juste un esprit et un esprit incroyables, une intelligence », a-t-il déclaré.

«Il pourrait être très, très cynique. Il pourrait être très, très amer. Mais… il pourrait aussi être le plus spirituel, le plus intelligent et le meilleur gars avec qui avoir une conversation.

Morrison a déclaré que Finlay était un journaliste multimédia dans les années 70, 80 et 90, écrivant des articles imprimés tout en produisant des pièces radiophoniques et des documentaires – quelque chose d’inhabituel à l’époque.

Il a dit que le sommet de la carrière de Finlay était lorsqu’il travaillait comme producteur exécutif à l’émission Sunday Morning de CBC.

“Vous entendiez un grand documentaire après l’autre et Mike Finley était le producteur exécutif et a réuni tout cela”, a-t-il déclaré.

«Il était généreux… quand je dis généreux, pas exactement dans un sens monétaire, mais dans le mentorat des gens. Il y a beaucoup de gens dans le journalisme qui doivent remercier Mike Finlay. »

CBC a déclaré que Finlay travaillait également comme éditeur au réseau.

“Plus tard, en tant que rédacteur en chef de World At Six, Michael était connu pour tout savoir sur chaque actualité ici, au pays et à l’étranger. Il a poussé les journalistes et les producteurs à raconter de belles histoires et ils savaient qu’il avait toujours le dos sur le terrain », a écrit Perry.

“Michael avait de fortes convictions sur l’écriture, l’histoire et la structure. Tous les journalistes avec qui il a travaillé ont dit que leur histoire avait été améliorée grâce à Michael.

La police a déclaré que son enquête sur l’attaque était en cours et demandait à toute personne disposant d’informations de la contacter.

L’agression contre Finlay était la dernière d’une série d’attaques violentes à Toronto, qui ont incité le maire de la ville à convoquer un sommet national la semaine dernière pour aborder la crise de la santé mentale dans les municipalités du pays.

Deux personnes ont été tuées et un certain nombre d’autres ont été blessées lors d’attaques aléatoires dans la ville au cours des derniers mois.

En janvier, une femme âgée a été tuée après avoir été poussée au sol alors qu’elle marchait près d’une intersection animée du centre-ville à midi. La police a déclaré que l’attaque n’avait pas été provoquée.

Il y a également eu un certain nombre d’incidents violents sur le système de transport en commun de la ville en quelques jours le mois dernier.

En décembre, une femme a été poignardée à mort et une autre a été blessée lors d’une attaque au hasard dans une rame de métro. Ce mois-là également, la police a inculpé une femme après que six personnes auraient été agressées lors d’une série d’attaques aléatoires contre un tramway, des quais de métro et des trains.

Sharif Hassan, La Presse Canadienne

Crime