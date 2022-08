VIDÉO : La police de Vancouver recherche des suspects après une agression motivée par la haine

La police de Vancouver a publié une vidéo montrant un groupe de jeunes agressant un homme à l’extérieur d’un dépanneur dans ce que la police dit être probablement une attaque motivée par la haine.

L’attaque s’est produite devant un dépanneur près de Commercial Drive et de la 10e Avenue aux premières heures du 31 juillet. Peu après minuit, un homme de 42 ans s’est arrêté pour acheter un slurpee après avoir célébré les événements de la Pride Week au centre-ville. Il y a eu une brève confrontation verbale entre l’homme et une autre personne qui faisait la queue, et lorsque la victime a quitté le magasin, elle a été sautée par trois hommes.

“La victime s’est fait jeter un verre sur lui, a été jetée au sol et a été frappée à plusieurs reprises à coups de poing et de pied par trois hommes, tandis que deux femmes regardaient à distance”, a déclaré VPD Cons. Tania Visintin. “Après l’attaque, les hommes et les femmes sont partis ensemble, laissant la victime blessée sur le bord de la route.”

Les suspects sont trois hommes qui semblent être dans la vingtaine. Un homme portait un t-shirt noir et un pantalon noir, avec des chaussures à l’arrière qui avaient des marques orange. Les deux hommes portaient des t-shirts blancs et des shorts sombres, avec des chaussures blanches. Deux jeunes femmes faisaient également partie du groupe.

La police demande à toute personne qui a été témoin de l’agression ou à toute personne ayant des informations sur l’identité des suspects de contacter la police de Vancouver au 604-717-9209 ou d’envoyer un courriel à hate.crimes@vpd.ca.

