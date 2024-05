(Vidéo) La mère de Trent avait quelque chose qu’elle voulait dire à Klopp cette semaine

Jurgen Klopp a révélé que la mère de Trent Alexander-Arnold lui avait rendu visite cette semaine au centre de formation AXA de Liverpool.

Dans une interview avec L’enveloppement d’Anfield à Kirkby ces derniers jours, l’homme de 56 ans a déclaré que la mère du vice-capitaine voulait exprimer sa gratitude pour tout ce qu’il avait fait pour la carrière de son fils.

L’Allemand a également expliqué à quel point Dianne s’inquiétait des perspectives d’avenir de son deuxième enfant au LFC lorsqu’un manager extérieur au Royaume-Uni a été embauché en octobre 2015, alors que l’arrière droit venait d’avoir 17 ans.

Klopp a dit : « Ce matin, la mère de Trent était là et voulait plus ou moins lui dire merci et au revoir.

« Elle m’a dit ce qu’elle pensait quand Brendan est parti et que je suis arrivé. Ils lui ont dit avant, quand Trent était encore plus jeune, les nouveaux garçons de cet âge avaient besoin d’un manager anglais parce que les managers des autres pays ne regardent pas l’académie, alors elle était vraiment inquiète.

« Comment tout cela s’est passé, c’est une belle histoire. Je la connais depuis le début ; [Trent’s] premier contrat, elle l’a fait. Elle était probablement dans le bâtiment pour les deux premiers contrats, et c’est formidable de la voir maintenant et de voir à quel point elle se porte bien. Elle est heureuse et Trent va très bien.

C’est Klopp qui a donné son débuts seniors à Liverpool à 18 ans un an après avoir pris la direction des Reds, il a donc été là à chaque étape du parcours du joueur de 25 ans, passant du statut d’espoir de l’académie à celui de vice-capitaine de l’un des plus grands clubs du football mondial. .

Par conséquent, sa famille ressentira forcément un énorme sentiment de gratitude envers l’Allemand pour avoir supervisé ce magnifique voyage, et il ressort clairement de leur implication dans ses affaires hors terrain (son frère aîné Tyler est également son agent) que celles-ci sont entre les mains. de personnes qui ont à cœur ses meilleurs intérêts.

Comme l’a dit l’homme de 56 ans, l’ascension du maestro du West Derby est « une belle histoire ».

Vous pouvez voir l’anecdote de Klopp ci-dessous (à partir de 7h42), via L’enveloppement d’Anfield sur Youtube: