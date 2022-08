VIDÉO : La mère chienne et 9 chiots sauvés à Agassiz sont maintenant en plein essor

Les neuf chiots de Dallas sont sevrés et mangent des croquettes ; ils seront bientôt disponibles à l’adoption. (Photo/BCSPCA) Les chiots de Dallas portent le nom des arbres qui composent les forêts de la Colombie-Britannique (Photo/BCSPCA) La mère chienne Dallas apprend à vivre à la maison et montre davantage son côté joyeux et enjoué dans sa famille d’accueil. Elle a été sauvée avec ses neuf chiots d’une propriété à Agassiz. (Photo/BCSPCA)

Le croisé pitbull de quatre ans sauvé par la BCSPCA à Agassiz sort vraiment de sa coquille.

Selon une mise à jour de la BCSPCA, Dallas – et ses neuf chiots – sont en plein essor.

Fin juin, Dallas a guidé un agent de la BCSPCA à travers 500 pieds de broussailles épaisses sur une propriété d’Agassiz, où l’agent est tombé sur une tanière que Dallas avait créée pour elle et ses chiots. Dallas et ses chiots ont été transportés à la BCSPCA à Chilliwack. Dallas appartenait au propriétaire, qui ne l’avait pas vue depuis des semaines, présumant qu’elle avait été tuée par des prédateurs. Le propriétaire a rendu Dallas et les chiots, sachant qu’il ne pouvait pas s’occuper des 10 chiens.

Dallas avait un poids insuffisant lorsqu’elle a été retrouvée et avait été placée dans un programme d’alimentation pour reprendre son poids. Elle et les chiots ont été placés dans une famille d’accueil.

Avance rapide jusqu’en août, et Dallas se retrouve à apprendre à vivre dans une maison.

“Dallas est une maman incroyable qui reçoit un repos bien mérité de ses chiots”, a déclaré la mère adoptive de Dallas, Bernadette. “Elle est la chienne la plus douce et devient une petite gaffe enjouée. Elle adore se frotter le ventre, se faire des câlins et se blottir pendant la sieste.

Dallas et ses chiots ont été vermifugés deux fois, et même après le premier cycle de traitement, il y a eu un changement positif dans les niveaux d’énergie et les comportements de tous les chiens.

Dallas apprend progressivement qu’elle n’a pas besoin d’être constamment à la recherche de nourriture et qu’elle n’a pas besoin de fouiller dans les poubelles pour trouver son prochain repas.

“Dallas est un copain câlin affectueux et calme qui n’a aucun problème avec les autres chiens et adore les enfants”, a déclaré Bernadette.

Les chiots de Dallas ont été nommés via un concours, les noms gagnants étant d’après les arbres qui composent les forêts de la Colombie-Britannique : cèdre, tremble, chêne, houx, douglas (sapin), Sitka, cerisier, genévrier et érable.

Les chiots ont été très actifs et sont impatients d’explorer le monde. Ils ont été sevrés et mangent maintenant des croquettes et passent leurs journées à jouer avec des jouets, à lutter et à faire la sieste.

“La petite personnalité de chaque chiot commence à se développer et vous pouvez voir leurs petites étincelles et leurs merveilleux tempéraments grandir”, a déclaré Bernadette. “Ils apprécient tous un bon câlin et feront de grands ajouts à leurs familles adoptives.”

Dallas sera disponible une fois qu’elle aura récupéré de sa stérilisation, et les chiots devraient être disponibles pour adoption dans quelques semaines.

@adamEditor18

adam.louis@ahobserver.com

