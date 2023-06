VIDÉO : La Ki-Low-Na Friendship Society organise un festival pour la Journée des peuples autochtones

La Ki-Low-Na Friendship Society a organisé son festival annuel de l’île de la Tortue aujourd’hui pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones.

La communauté a eu droit à de la danse, du chant, du tambour, de l’artisanat, de la nourriture et du plaisir dans le pâté de maisons de Leon Avenue.

Le festival dure jusqu’à 19h avec un pow-wow traditionnel à 16h

