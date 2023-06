Vidéo : la discussion sur le projet de loi sur l’immigration au Japon sombre presque dans le chaos

L’approbation unanime d’un projet de loi controversé par les législateurs japonais jeudi pour réformer les lois sur l’immigration et réduire la détention à long terme des demandeurs d’asile a failli sombrer dans le chaos alors que les députés de gauche tentaient frénétiquement d’arrêter le projet de loi en utilisant la force physique.

Une vidéo de la bagarre législative qui est devenue virale sur Internet a montré que Taro Yamamoto, le chef du parti anti-establishment Reiwa Shinsengumi, était retenu alors qu’il se jetait sur des opposants pendant la procédure chaotique. Taro Yamamoto est un ancien acteur japonais devenu législateur célèbre.

Selon le L’heure du Japonà la fin de la première session de questions-réponses, les législateurs de l’opposition se sont rassemblés autour de Hisatake Sugi, le président de la commission, dans le but d’entraver physiquement l’approbation de la loi.

Parmi une foule de législateurs, de gardes de la Diète et de journalistes, le législateur de Reiwa Shinsengumi, Taro Yamamoto, a sauté sur la foule, tentant d’atteindre la table de discussion.

Le chaos a duré plusieurs minutes au milieu des chahuts de la part des législateurs de l’opposition et de la majorité jusqu’à ce que le vote certifie officiellement l’approbation du projet de loi.