VIDÉO : La beauté du Sud Rashmika Mandanna oublie de porter son masque avant de faire le boulot et la réaction est totalement immanquable – Regarder | Buzz News

New Delhi : La beauté du sud Rashmika Mandanna a récemment été photographiée dans la ville. Alors que l’actrice sortait de sa voiture pour se diriger vers son travail, elle était entourée par les paps de service. Et devine quoi?

Tout comme Rashmika est descendue de sa voiture, elle a oublié de porter son masque mais s’en est vite rendu compte. Sa réaction mièvre est totalement incontournable. Le célèbre paparazzo Viral Bhayani a posté la vidéo amusante sur son compte Instagram.

Après avoir porté son masque, Rashmika Mandanna a posé pour la séance photo. Vêtue d’une barboteuse beige, elle portait un blazer d’été par-dessus, l’air super magnifique.

Rashmika a figuré dans le succès à succès de 2016 « Kirik Party » et est devenue l’une des actrices les plus populaires et les mieux payées du cinéma du sud de l’Inde.

Ses débuts en télougou étaient « Chalo » en 2018, après quoi « Geetha Govindam » est sorti sur les écrans la même année. Le film à succès, qui la mettait en vedette face à la star d' »Arjun Reddy », Vijay Devarakonda, lui a donné un succès et une renommée instantanés.

En 2019, elle a de nouveau collaboré avec Vijay pour « Dear Comrade ». ‘Sarileru Neekevvaru’ avec Mahesh Babu et ‘Bheeshma’ étaient aussi des super hits.

Côté travail, Rashmika est prête à faire ses débuts à Bollywood avec le prochain thriller d’espionnage « Mission Majnu ». Dans le réalisateur Shantanu Bagchi, l’actrice sera vue aux côtés de Sidharth Malhotra.

L’actrice sera également vue dans le film hindi « Au revoir » avec Amitabh Bachchan et le film en télougou « Pushpa » avec Allu Arjun.