[VIDEO] – Jomentia pris avec des cartes pré-écrites de points de discussion anti-Trump à utiliser au G7 – The Right Scoop

Joementia Biden a été surpris en train de jouer avec des cartes de points de discussion préfabriquées aujourd’hui au G7 aujourd’hui qui lui ont dit quoi dire alors qu’il dénigrait Trump et le DOJ sous sa présidence et a expliqué en quoi son nouveau DOJ serait différent – ​​ou quelque chose du genre :

Ces cartes n’étaient pas de simples notes pour l’aider à se souvenir des points clés de ses arguments, ces cartes lui disaient exactement quoi dire.

Voici une photo partielle de la carte du haut :

Phrases complètes avec beaucoup d’espacement, ce qui explique probablement pourquoi il y a tant cartes dans la pile.

Ce que Biden et son administration de gauche radicale font clairement, c’est essayer de donner plus d’oxygène au faux scandale que les médias ont inventé ces derniers jours, que le DOJ de Trump a enquêté sur certains membres du Congrès démocrate pour des fuites, et apparemment son avocat de la Maison Blanche, en obtenant leurs données d’Apple et mettre un bâillon sur Apple qui vient d’expirer.

Les médias sont si durs pour un autre scandale Trump parce que leurs notes sont horribles après Trump, alors ils en inventent un et Biden leur prête apparemment main-forte au G7.

Mais pour ce faire, Biden a besoin de ces cartes aide-mémoire afin qu’il ne ressemble pas à un vieux fou baragouin, comme il l’a parfois fait ces derniers jours.