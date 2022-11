VIDÉO : Joel Waterman de la Colombie-Britannique joue pour le Canada à la Coupe du monde

Joel Waterman d’Aldergrove joue pour le Canada à la Coupe du monde de la FIFA (Fédération internationale de football) au Qatar.

Pour le défenseur central de 26 ans, qui a commencé à jouer au football à l’âge de cinq ans avec le Aldergrove Youth Soccer Club, c’est la réalisation d’un rêve de toute une vie.

Waterman avait un calendrier sur son mur avec une entrée pour 2026, l’année où le Canada, le Mexique et les États-Unis devaient accueillir la Coupe du monde de la FIFA, alors qu’il espérait jouer pour le Canada.

Il a quatre ans d’avance sur le calendrier, ayant fait ses débuts dans l’équipe canadienne en jouant contre Bahreïn lors d’un match «amical» ou d’exhibition avant le tournoi le vendredi 11 novembre – moins de deux semaines avant le début de la Coupe du monde. Waterman a joué les 90 minutes complètes, alors que le Canada revenait de l’arrière pour réaliser un match nul 2-2.

“Il y avait beaucoup d’émotions, mais c’est une journée dont je me souviendrai certainement pour le reste de ma vie”, a déclaré Waterman au site Web Canadasoccer.com.

“J’ai appelé mes parents, ma mère et mon père”, a déclaré Waterman. “La famille était toute ensemble assise à la maison en train de regarder et quand ils ont vu que je commençais, vous savez, ils pleuraient et applaudissaient. Il y a tellement d’émotions, juste savoir ce qu’ils ont sacrifié, s’assurer que j’étais là le samedi matin, toute la conduite qu’ils ont dû faire et savoir combien de choses j’ai dû abandonner pour être ici. Mes parents en font partie autant que moi, donc c’était le succès de tout le monde.

Deux jours plus tard, il est officiellement nommé dans l’équipe canadienne.

Joel Waterman est passé du Aldergrove Youth Soccer Club à la Major League Soccer. Maintenant, il a réalisé l’objectif de sa vie de jouer pour le Canada à la Coupe du monde de la FIFA. Il a été officiellement nommé dans l’équipe le 13 novembre. (À droite : photo de Stuart Gradon)

Les racines de Waterman sont profondes à Aldergrove et Langley.

À l’âge de 12 ans, il a rejoint la Langley United Soccer Association (LUSA).

À 13 ans, Waterman a été sélectionné pour l’équipe provinciale de la Colombie-Britannique où il a été entraîné par l’actuel directeur technique de LUSA, Mark Parker.

Waterman est un ancien élève de l’école secondaire communautaire d’Aldergrove, où il a été entraîné par Brian Hunter et Stuart Crowley, et dont on se souvient comme d’un joueur doué.

“Techniquement, j’étais son entraîneur, mais Joel jouait à un si haut niveau, c’était plus comme avoir un entraîneur sur le terrain”, se souvient Hunter.

Il s’agit de la première participation du Canada à la Coupe du monde masculine de la FIFA depuis Mexico 1986, bien que Hunter ait noté que Waterman n’est pas le premier diplômé de l’ACSS à jouer dans le tournoi.

Un autre joueur d’Aldergrove, Randy Ragan, était milieu de terrain dans l’équipe de 1986 et son maillot, ainsi que celui de Waterman, est accroché au mur de la renommée de l’école.

Mike Palichuk (à gauche), directeur de l’école secondaire communautaire Aldergrove, et Brian Hunter, ancien entraîneur de soccer de l’ACSS, aux côtés du chandail de soccer de Montréal de l’ancien élève Joel Waterman, accroché au mur de la renommée de l’athlétisme de l’école. (Spécial pour Langley Advance Times)

En 2014, Waternan a commencé à jouer pour l’Université Trinity Western de Langley, où il a inscrit neuf buts et cinq passes en 57 matchs en carrière (48 départs) et, en tant que capitaine de l’équipe, a aidé les Spartans de TWU à remporter une médaille d’argent de Canada-Ouest.

Waterman a fait ses débuts professionnels en 2018, jouant pour le Calgary Cavalry FC de la Première Ligue canadienne, aidant Calgary à remporter les championnats du printemps et d’automne en route vers les finales de la CPL, où ils ont terminé deuxièmes.

En 2020, il est devenu le premier joueur du CPL à être transféré dans un club de la Major League Soccer, le CF Montréal, où il est devenu un partant régulier du club.

Le premier match du Canada à la Coupe du monde était prévu le mercredi 23 novembre contre la Belgique, suivi de matchs le dimanche 27 novembre contre la Croatie et le jeudi 1er décembre contre le Maroc.

