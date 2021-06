[VIDEO] Jen Psaki glisse et admet la VÉRITÉ sur la crise frontalière – The Right Scoop

Un journaliste du New York Times a posé une question quelque peu chargée à Jen Psaki aujourd’hui concernant l’interview de Kamala, où elle a décrit les conservateurs et les républicains comme « devenant fous » sur Twitter à propos du vice-président disant qu’elle n’était pas « partie en Europe » lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas pas été à la frontière. Mais sa question s’est terminée par « les conservateurs n’ont-ils pas raison » lorsqu’ils soutiennent que Kamala devrait se rendre à la frontière et voir le résultat final de la migration vers la frontière ainsi que les causes :

Pathétique: Katie Rogers et Jen Psaki du NYT se moquent de « Les républicains et les conservateurs deviennent fous » et « s’énervent » à propos de l’interview du vice-président Harris avec Lester Holt de NBC. Ajoutez « devenir fou » et « travaillé » à la carte de bingo, mes collègues conservateurs ! pic.twitter.com/r2i8QNW5Lb – Curtis Houck (@CurtisHouck) 8 juin 2021

Dans sa réponse, Psaki soutient que Kamala est uniquement chargée d’essayer de résoudre les causes profondes de la migration et rejette l’argument selon lequel le vice-président doit se rendre à la frontière.

Mais ensuite, elle a glissé et a dit quelque chose que je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient compris (c’est moi qui souligne) :

Je dirai que nous ne suivons pas les conseils de l’ancien président Trump ou de la plupart des républicains qui nous critiquent à ce sujet, étant donné qu’ils étaient tous assis là. pendant que nous créions ce problème, nous sommes entrés dans, à la fois à la frontière et avec le mouvement migratoire qui s’est accru au cours de la dernière année.

Enfin, Psaki dit quelque chose avec lequel je peux être d’accord. Ils ont créé ce problème auquel ils sont entrés et auxquels ils doivent faire face maintenant. Biden et Kamala sont principalement responsables de ce qui se passe à la frontière car c’est leur rhétorique et leurs politiques qui ont lancé cette avalanche de migrants à la frontière.

Maintenant, je suppose qu’elle ne le pensait probablement pas comme cela est sorti, car elle essayait clairement de blâmer les républicains ou quelque chose du genre. Mais peut-être qu’elle a eu un cas de ‘Liar, Lair’ (le film) et a dit la vérité même si elle n’avait pas l’intention de le faire. MDR.