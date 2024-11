Vidéo : Jason Kelce écrase le téléphone d’un fan pour une insulte gay à propos de Travis et Taylor Swift | Actualités, scores, faits saillants, statistiques et rumeurs

Des images de l’incident montrent Kelce marchant au milieu d’une foule de fans lorsqu’une voix peut être entendue utilisant l’insulte lorsqu’elle pose des questions sur la relation de Travis avec Taylor Swift, ce qui a conduit Jason à saisir le téléphone de la personne et à le jeter au sol. (La vidéo contient un langage offensant.)

Kelce annoncé plus tôt dans la semaine, il assisterait au match Buckeyes-Nittany Lions au Beaver Stadium. C’était son premier voyage à Happy Valley et faisait partie d’un événement impliquant Journée de match universitaire.

Travis Kelce et Taylor Swift se fréquentent depuis plus d’un an. Elle a assisté à plusieurs matchs des Chiefs de Kansas City depuis le début de leur relation, notamment le Super Bowl 58 en février.