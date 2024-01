Vidéo : Israël rase l’université de Gaza en utilisant des bombes dissimulées à l’intérieur, action des États-Unis | Nouvelles du monde

Une vidéo montrant les Forces de défense israéliennes (FDI) ciblant prétendument le bâtiment principal du campus de l’Université palestinienne à Gaza a été largement partagée sur les réseaux sociaux, ce qui a incité les États-Unis à demander des éclaircissements à Israël. Dans la vidéo, le bâtiment universitaire abandonné est apparemment vu avant les explosions, probablement causées par des bombes dissimulées à l’intérieur. Les bombes éclatent et envoient des ondes de choc dans toutes les directions, comme le montre la vidéo.

Guerre Israël-Hamas : l’Université de Gaza a condamné le bombardement du campus de l’Université Al-Israa.

Bien que les États-Unis se soient abstenus de commenter la vidéo en invoquant des informations insuffisantes, il a été rapporté que des témoins à Khan Yunis, la principale ville du sud de Gaza, ont été témoins de tirs et de frappes aériennes après que l’armée israélienne a ciblé la zone qui, selon Tel Aviv, est proliférée par les membres du Hamas et dirigeants.

Le Croissant-Rouge palestinien a également signalé des tirs d’artillerie près de l’hôpital Al-Amal et confirmé 77 morts alors que la brigade militaire israélienne Givati ​​engageait les combats, utilisant des tirs de chars et un appui aérien, a rapporté l’agence de presse AFP.

Cela survient alors que le conflit, qui en est maintenant à son quatrième mois et ne montre aucun signe de fin, a exacerbé les tensions à travers le Moyen-Orient. Plus de 24 400 Palestiniens ont été tués tandis que les Nations Unies ont déclaré qu’un quart des 2,3 millions de personnes piégées à Gaza mouraient de faim. En Israël, environ 1.200 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre et quelque 250 personnes ont été prises en otages.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté les appels des États-Unis à prendre des mesures en faveur de la création d’un État palestinien après la guerre. En réponse à cela, le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré qu’il ne pouvait y avoir « pas de sécurité ni de stabilité dans la région » sans un État palestinien.

« Sans la création d’un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale aux frontières de 1967, il n’y aura ni sécurité ni stabilité dans la région », a déclaré le porte-parole de Mahmoud Abbas selon l’agence de presse Reuters.

Recevez les dernières nouvelles du monde ainsi que les dernières nouvelles de l'Inde au Hindustan Times.