Vidéo intérieure de la “meilleure célibataire de tous les temps” de Hansika Motwani en Grèce

La future mariée Hansika Motwani, qui épousera bientôt Sohael Kathuriya, a donné à ses admirateurs un aperçu de son enterrement de vie de jeune fille en Grèce. Hansika a partagé une vidéo sur Instagram, la décrivant comme la “meilleure célibataire de tous les temps”. La vidéo comprenait un certain nombre de copains de Hansika, dont l’acteur Sriya Reddy.

Hansika est entrée dans la scène face à la caméra tout en enfilant une robe en soie. Le mot “mariée” était écrit au dos de son vêtement alors qu’elle rejetait ses cheveux sur le côté. Les demoiselles d’honneur étaient également visibles dans le clip portant leurs robes personnalisées.

Regardez la vidéo ici:







Elle a commencé ses activités avant le mariage mercredi. Elle a été repérée à Mata Ki Chowki, où elle cherchait des bénédictions pour son avenir. Les images et les vidéos sont actuellement à la mode sur les réseaux sociaux.

Ils étaient assortis en rouge alors que Hansika choisissait un sari rouge et que son fiancé portait une tenue traditionnelle rouge.

A lire aussi : Hansika Motwani se fiance à son petit ami Sohael Khaturiya à Paris

Entre-temps, nous avons appris que Sohael se mariait pour la deuxième fois. En 2016, il a épousé une femme du nom de Rinky Bajaj. Une autre vérité intrigante est que Bajaj et Hansika partageaient une connexion. Dans une vieille vidéo de mariage de Sohael et Rinky, on pouvait voir Hansika se réjouir des célébrations. Vous serez surpris par les images et la relation de l’actrice avec le premier mariage de Sohael.

Pour les non-initiés, Hansika est surtout connue pour son travail sur Koi… Mil Gaya, Maha et Roméo Juliette. Mercredi, elle a partagé une série de photos de son petit ami Sohael lui faisant sa demande en mariage devant la Tour Eiffel. Sur la première photo, on peut voir Sohael se mettre à genoux et proposer à Hansika en mariage. Le duo se tenait à l’intérieur d’un panneau en forme de cœur composé de pétales rouges et de bougies blanches.