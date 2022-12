Vidéo intérieure de la luxueuse maison rénovée de Karan Johar par Gauri Khan

Les fans ont pu visiter la maison rénovée de Karan Johar à Mumbai par l’architecte d’intérieur Gauri Khan. Mercredi, Gauri a partagé un petit clip vidéo de l’intérieur de la maison de Karan sur Instagram.

La vidéo s’est ouverte avec Karan et Gauri Khan assis devant une table centrale sur des canapés bleus et blancs. De plus, une lampe a été placée sous la table ronde en fil de fer. Entre les canapés et la fenêtre ouverte se trouvait une grande plante en pot.

Gauri pouvait être vue dans la vidéo assise sur un canapé bleu clair avec Karan debout derrière elle appuyée contre le meuble. Ils pouvaient voir une fenêtre en verre derrière eux avec une lampe sur une table à proximité. Près de la paire, une table centrale en bois avec une plante dessus se tenait.





Le mot “Johar” a été écrit sur un mur vers la fin du film. Une grande plante en pot et une table centrale avec une lampe à proximité se tenaient entre deux chaises à coussins rouges placées à chaque extrémité du mur. Le mur suivant était suspendu à un long miroir lumineux. Le clip vidéo comprenait également une vue d’un petit meuble avec des plantes et une lampe.

Gauri portait une jupe blanche à motifs, un blazer bleu et des baskets. Karan a choisi une tenue noire composée d’un sweat à capuche et d’un pantalon. Des baskets jaunes étaient également aux pieds.

Gauri a légendé le message : “L’un de mes projets les plus chers… celui-ci m’était cher à cause de tout ce qu’il a apporté avec lui… et bien sûr, il représente l’OG dans le monde du glamour – @karanjohar.” Réagissant au message, Karan a déclaré : “Ma maison, c’est VOUS !! Je n’aurais pas pu rêver d’une force plus esthétique que vous ! Le meilleur, vous êtes Gauri ! Je vous aime ! (emoji cœur rouge).”

Après sept ans, Karan reviendra à la réalisation avec Rocky aur Rani Ki Prem Kahani. La première du film est prévue le 28 avril 2023. Dharmendra, Jaya Bachchan, Shabana Azmi, Ranveer Singh et Alia Bhatt font partie de la distribution de Rocky aur Rani Ki Prem Kahani.