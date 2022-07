Vidéo intérieure de la luxueuse maison de Rakhi Sawant à Dubaï avec des intérieurs élégants

Rakhi Sawant, une actrice de Bollywood, est connue pour son excentricité et sa propension à faire la une des journaux en raison de son ex-mari et petit ami actuel Adil.

L’actrice vient d’acheter une maison chère à Dubaï, et les images de l’intérieur sont devenues virales.

Elle peut être entendue dans la vidéo indiquant qu’elle a un prêt de 7 ans après l’achat de la maison.

Pour les non-initiés, une vidéo est devenue virale dans laquelle on peut voir la voiture de Rakhi provoquant un énorme embouteillage sur une route très fréquentée alors qu’elle posait pour les caméras.

Dès que cette vidéo est devenue virale, les internautes ont commencé à la critiquer. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Road tera baap ka hai kya ». Le second a dit : « Chalan banwa diya tumne bhai, attendez kro ab kl ka. La troisième personne a demandé à la police de Mumbai d’enquêter sur l’affaire et de prendre des mesures contre elle. Il a déclaré: “C’est dommage qu’elle ne puisse pas perturber la circulation pour les gens ordinaires, la police de Mumbai devrait prendre des mesures à ce sujet.”

Pendant ce temps, Rakhi Sawant a des points de vue différents, drôles et absurdes sur la dernière séance photo de Ranveer Singh. Sawant a été aperçue avec son petit ami Adil Durrani vendredi après-midi, et elle a partagé son point de vue sur Ranveer. Rakhi a déclaré que “des singes ont volé les vêtements de Singh”. Voulez-vous en savoir plus ?

Eh bien, quelques heures plus tard, Rakhi a de nouveau été repéré par les papas, et cette fois, Sawant était de bonne humeur. Rakhi est sorti d’un bâtiment et a révélé: “Ranveer dost hai mera … usne mujhe je t’aime bola hai.” Eh bien, si vous croyez qu’elle ment, alors cette fois, vous vous trompez. Singh lui a en fait envoyé un message “Je t’aime yaar”. Eh bien, Rakhi avait envoyé sa vidéo sur le soutien à Singh sur son Instagram, et ce dernier a reconnu son soutien en disant : « Je t’aime », puis il a écrit un autre message qui dit : « Rakhi Sawant, tu es une rockstar. Cela a fait la journée de Rakhi, et elle s’en vantait comme n’importe quoi.