Vidéo intérieure de la luxueuse maison de Dubaï de Tejasswi Prakash-Karan Kundrra avec piscine privée

Tejaswi Prakash et Karan Kundra ont partagé une vidéo de leur nouvelle maison à Dubaï sur Instagram. Ils avaient l’air heureux et satisfaits alors qu’ils affichaient le nouvel espace.

Tejasswi a partagé la vidéo et a écrit : “Bienvenue dans notre nouvelle maison à Dubaï ! Nous sommes ravis d’annoncer que Karan et moi avons investi dans la maison de nos rêves avec @danubeproperties ! C’est un appartement luxueux au cœur de Dubaï et la meilleure partie c’est qu’il est entièrement meublé, donc tout ce que nous avons à faire est de faire nos valises et d’emménager à chaque fois que nous venons à Dubaï !”

La tenue vestimentaire du couple complète l’opulence de leur nouvelle maison. Tejasswi est vêtu d’une tenue fluide en deux pièces beige, tandis que Karan porte une veste blanche, un pantalon et des lunettes de soleil claires.

Instagram Reel affiche la maison entièrement meublée avec un éclairage, un mobilier et des œuvres d’art modernes. Bien qu’il ne soit pas affiché ci-dessus, ils ont même une piscine privée sur leur balcon. Le mobilier de la chambre est de couleur blanche.

Le couple Bigg Boss 15, Tejaswi Prakash et Karan Kundrra, est à l’honneur depuis qu’il est tombé amoureux de l’émission l’année dernière. Ils ont établi des objectifs relationnels et leurs abonnés ne peuvent pas en avoir assez. Les fans de TejRan attendent avec impatience le prochain mariage de leur couple préféré. Il y avait beaucoup de rumeurs sur la relation cachée passée de Teja et Karan. De nombreuses rumeurs ont également circulé selon lesquelles le couple se prépare à un mariage secret. Karan a maintenant confirmé que leur mariage était prévu, malgré le fait qu’ils avaient tous les deux démenti de telles rumeurs à plusieurs reprises.

Dans sa récente interview avec Filmy Mirchi, on a demandé à Karan quand il prévoyait de se marier, ce à quoi il a répondu : “Jaldi hi honi chahiye”. Il a également partagé: “Tout va bien. Tout se passe à merveille. »