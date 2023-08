Vidéo Instagram – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Un jour après avoir présenté son nouveau chiot Snow aux fans, Britney Spears est allée sur Instagram pour danser dans de la lingerie rouge sexy et transparente – et plus tard pour avertir graphiquement quiconque de ne pas jouer avec elle ! Dans le message partagé le jeudi 24 août, elle a dansé dans des sous-vêtements tongs rouges et un haut corset à bretelles rouge écarlate assorti. Elle a terminé le look avec sa paire préférée de bottes noires jusqu’aux genoux tout en se déplaçant au son de « SOS » de Indila. Elle portait aussi notamment une bague massive à son annulaire gauche – qui était autrefois ornée d’un diamant de son ex Sam Asghari.

Dans un autre post le même jour, elle a partagé une photo de retour dans un trench-coat noir. « F*** avec moi… je te défie !!! » elle a légendé le message, accompagné d’un emoji de pouce levé et d’un crédit photo à Guzmán. La vidéo et l’avertissement sont arrivés un peu plus d’une semaine après l’annonce de sa séparation d’avec Sam le 16 août, suivie par l’annonce qu’il avait déjà demandé le divorce.

Bien que Sam ait nié les informations selon lesquelles il faisait pression sur Britney pour qu’elle renégocie leur contrat de mariage en menaçant de divulguer des « informations embarrassantes », la rupture a apparemment continué à devenir compliquée les jours suivants, et le duo ne se parlerait pas du tout.

Mais dans une déclaration du 18 août, elle a décrit avoir « souffert » avant la fin de son mariage d’un peu plus d’un an. « Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble… 6 ans, c’est long pour être avec quelqu’un donc, je suis un peu choquée mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce qu’honnêtement, ce n’est l’affaire de personne », a-t-elle écrit. en partie via Instagram, avec encore une autre vidéo de danse sexy.

«Mais honnêtement, je n’en pouvais plus de la douleur !!! D’une manière télépathique, j’ai reçu tellement de messages qui me font fondre le cœur de la part d’amis et je vous remercie. Je joue fort depuis bien trop longtemps et mon Instagram peut paraître parfait mais c’est loin de la réalité et je pense qu’on le sait tous !!! J’adorerais montrer mes émotions et mes larmes sur ce que je ressens vraiment, mais pour une raison ou une autre, j’ai toujours dû cacher mes faiblesses.

Elle a complété le message en rassurant les fans sur le fait qu’elle « sera aussi forte que possible et fera de mon mieux !!! »