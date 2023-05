VIDÉO : Incendie dans le parc provincial du lac Kalamalka près de Vernon en cours

Un avion de BC Wildfire largue un retardateur sur un incendie dans le parc provincial de Kalamalka Lake le vendredi 12 mai. (Image fixe de Debbie Moore) On peut voir de la fumée provenant du parc provincial du lac Kalamalka. (Roger Knox – Étoile du matin)

MISE À JOUR, 18h07 vendredi 12 mai :

Le BC Wildfire Service répertorie maintenant le feu de forêt de Rattlesnake Hill dans le parc provincial Kalamalka Lake de Coldstream comme étant détenu.

Un feu de forêt classé comme étant détenu est un feu qui n’est pas susceptible de se propager au-delà des limites prédéterminées dans les conditions actuelles.

Deux équipes de BC Wildfire Services, avec le soutien du service d’incendie de Coldstream, sont sur place. Plus tôt vendredi, le service d’incendie de Coldstream a demandé au public de rester à l’écart de la zone pour éviter d’entraver les efforts de lutte contre les incendies.

On pense que l’incendie est d’origine humaine.

MISE À JOUR 16h25 vendredi 12 mai :

L’agent d’information sur les incendies du Kamloops Wildfire Center, Aydan Coray, a déclaré que l’incendie à six kilomètres au sud de Vernon, appelé Rattlesnake Hill Wildfire, s’étend sur 0,4 hectare et est classé comme incontrôlable.

Un incendie classé comme incontrôlable continue de se propager et ne répond pas aux efforts de suppression, selon les informations du BC Wildfire Service. BC Wildfire Service applique des méthodes de suppression et de contrôle plus agressives telles que l’établissement de lignes de contrôle, des brûlages, des gouttes d’eau, de mousse ou de retardateur.

Des avions ont été vus larguer du retardateur sur l’incendie.

« Il y a actuellement cinq membres d’équipage du BC Wildfire Service sur le terrain et d’autres sont en route », a déclaré Coray. « Les pompiers sont soutenus par le service d’incendie de Coldstream.

Le chef des pompiers de Coldstream, Fiona Morgenthaler-Code, demande au public de rester à l’écart de la zone.

« Pour soutenir les efforts de lutte contre les incendies des pompiers de BC Wildfire et Coldstream, il serait prudent d’éviter la zone pour ne pas entraver les efforts », a-t-elle déclaré.

HISTOIRE ORIGINALE

Les pompiers luttent contre un incendie dans le parc provincial du lac Kalamalka.

Le service d’incendie de Coldstream est sur les lieux à la suite de rapports faisant état de fumée provenant du parc qui est arrivée vers 14 h 30 le vendredi 12 mai.

BC Forestry dispose également d’une première équipe de terrain.

Revenez pour plus de détails au fur et à mesure que les détails arrivent.

@VernonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

bc wildfiresfireVernon