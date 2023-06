Vidéo : Incendie au centre de coaching de Delhi, les étudiants se rendent en rappel pour se mettre en sécurité

Les étudiants d’un centre de coaching ont descendu en rappel le bâtiment après qu’il a pris feu jeudi à Mukherjee Nagar à Delhi. L’incendie s’est déclaré à 12h30.

Quatre étudiants ont été blessés alors qu’ils descendaient du bâtiment à l’aide de câbles, a indiqué la police.

Selon l’agence de presse ANI, 11 camions de pompiers ont été envoyés sur place et les responsables ont aidé les étudiants à s’éloigner du danger.

Une opération de sauvetage a été lancée. Aucune victime n’a été signalée, ont indiqué les pompiers.

Selon la police, l’incendie s’est déclaré dans un compteur électrique et les étudiants ont commencé à paniquer à cause de la fumée émanant de l’équipement et ont commencé à descendre en rappel depuis l’arrière du centre d’entraînement.

Plus de détails sont attendus.