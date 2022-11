Vidéo hilarante de la technique ninja d’un homme consistant à se baigner dans de l’eau froide

L’hiver approche à grands pas et beaucoup d’entre vous sont peut-être déjà confrontés au blues météo. Alors que nous sortons les vêtements chauds et que nous nous préparons à affronter le froid qui va bientôt nous frapper, une autre épreuve pour les personnes trop vulnérables au froid nous attend : se baigner pendant la saison hivernale. Alors que la plupart d’entre nous utilisent des appareils de chauffage de l’eau pour se baigner pendant la saison hivernale, certains peuvent ne pas avoir de telles installations et nous pouvons dire à l’unanimité que se baigner avec de l’eau à température normale en hiver n’est rien de moins qu’un cauchemar. Une vidéo cocasse qui fait le tour montre un homme qui s’en occupe.

La vidéo est partagée par un compte Twitter nommé Totol Meroket et est justement sous-titrée en indonésien, “Quand tu prends une douche mais que l’eau est froide”. La vidéo montre un homme se préparant à prendre un bain dans un seau d’eau.

Mais une fois qu’il prend une tasse pleine d’eau, il esquive comiquement l’eau chaque fois qu’il essaie de se verser de l’eau sur lui-même. Il verse plusieurs fois de l’eau de la tasse mais esquive l’eau à chaque fois. À la fin de la vidéo, il utilise simplement ses doigts mouillés pour humidifier un peu ses yeux et sort des toilettes. Regardez la vidéo.

La vidéo est devenue virale avec environ 13 000 retweets. Nous ne savons pas comment cela sert son but de prendre un bain car il n’y a presque aucun contact avec l’eau, mais cela est sûrement pertinent pour les personnes qui doivent utiliser de l’eau froide pour se baigner pendant l’hiver.

