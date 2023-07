Vidéo : Harry Styles touché à l’œil par un objet volant lors d’un concert à Vienne

La pop star Harry Styles a été blessée à l’œil après qu’un objet a été lancé sur scène alors qu’il se produisait à Vienne samedi. L’incident a été filmé par un spectateur et circule maintenant sur les réseaux sociaux.

La vidéo montre le chanteur de « As It Was » portant une combinaison à paillettes vertes et marchant sur scène alors qu’un objet le frappe dans les yeux lors d’un « Love on Tour ». On voit le chanteur tressaillir de douleur alors qu’il se penchait et se couvrait les yeux de ses mains.

Le chanteur n’a pas informé ses abonnés sur les réseaux sociaux de l’incident.

Voir le post ici :

L’incident a déclenché un débat houleux sur l’étiquette de concert. Commentant la vidéo, un utilisateur a écrit : « Je déteste que les gens continuent de faire ça !! Il montre tellement de respect et de gentillesse à tout le monde et il est récompensé comme ça ! »

Un autre utilisateur a écrit: « Comportement horrible, les gens doivent être plus respectueux et même si ce n’était pas l’intention, il a évidemment été blessé et c’est inacceptable. »

« Qui que vous soyez, sachez que je me fiche que ce soit accidentel ou intentionnel… Vous ne le méritez pas », a commenté le troisième utilisateur.

« Cette personne devait être proche de lui pour le lancer et le frapper, alors ils ont attendu toute la journée et ont probablement campé juste pour lui faire du mal ?! Les célébrités arrêteront de jouer en direct et éloigneront le public d’eux si les gens ne s’arrêtent pas, » a commenté le quatrième utilisateur.

En attendant, ce n’est pas la première fois que le chanteur est pris pour cible. En 2022, il a été touché par des Skittles lancés sur lui lors d’un concert à Los Angeles.

Auparavant, d’autres artistes, dont Drake, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini et Ava Max, avaient été frappés par des objets alors qu’ils se produisaient sur scène.