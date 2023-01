VIDÉO: “Frustration” ressentie après qu’une femme ait volé un pot de pourboires d’employés dans un magasin de cannabis de Penticton

Une femme a été filmée cette semaine en train de voler un pot de pourboire d’employé dans un magasin de cannabis du centre-ville de Penticton.

Mariana Wolff, la propriétaire de Cannabis Cottage au 385, rue Martin, a partagé les images sur Facebook le mardi 3 janvier, à la suite de l’incident « irritant » qui a vu des centaines de dollars volés derrière le comptoir du magasin. Le bocal était rempli de conseils de vacances destinés à être partagés avec les employés du magasin.

“Malheureusement, ce n’est pas une surprise”, a déclaré Wolff, un Pentictonite né et élevé à Black Press. “Cela a été sensiblement plus répandu au cours des deux dernières années dans la ville.”

L’employé de Wolff était derrière le comptoir quand il est devenu évident que la femme avait pris le pot de pourboire. La vidéo montre les deux hommes en train de discuter avant que la personne en question ne sorte des portes du magasin avec l’argent.

L’incident n’a pas été signalé à la GRC.

“C’est un si petit vol et (la police) en a déjà tellement qu’elle s’occupe déjà”, a déclaré Wolff. “Ce serait juste une petite chose de plus dans leur assiette, il est donc plus facile pour moi de simplement remplir le pot de pourboires et de passer à autre chose.”

À part le pot à pourboires, le propriétaire de l’entreprise locale dit que tout le reste du magasin n’est pas accessible sans clé.

“La seule chose qui pouvait être volée était… c’est frustrant”, a-t-elle ajouté. « On a demandé à la fille de le rendre après avoir été prise dans l’instant et a choisi de ne pas le faire. C’est ce qui était si irritant.

Cannabis Cottage a ouvert ses portes en août 2019. Depuis lors, Wolff affirme que son magasin n’a pas été la cible de vols avant le 3 janvier.

Dans ce cas, environ quelques centaines de dollars en pourboires pour les employés ont été prélevés derrière le comptoir.

