Vidéo fascinante du train passant par la cascade Dudhsagar à Goa

Goa est la destination de vacances la plus recherchée parmi les jeunes en Inde. Les gens visitent l’État pour ses plages magnifiques et sa culture pop. Récemment, une vidéo de Goa, qui vous laissera bouche bée, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Fait intéressant, le clip ne provient pas d’un concert chic ou d’une fête comme on pourrait s’y attendre, mais c’est une beauté scénique jamais vue auparavant. La vidéo montre un train qui a dû être arrêté en raison d’une pluie intense. Le clip époustouflant a été enregistré à la cascade Dudhsagar dans l’État.

Le tweet est devenu viral sur le site de micro-blogging et a reçu plus de 16 000 vues en moins de 24 heures. Plus de 1400 utilisateurs ont aimé la publication et plus de 350 personnes l’ont retweetée. La plupart des utilisateurs dans la section commentaires du message ont mentionné à quel point la vue est fascinante. Une personne a également mentionné la raison de sécurité derrière l’arrêt du train à ce stade. Il a mentionné comment les pistes ont tendance à s’enfoncer dans les espaces creux formés en raison de fortes pluies.

Compte tenu du poids élevé du train et des fortes précipitations, il y a eu des cas où les voies s’enfoncent en raison du creux créé par de fortes pluies sous la surface. Il s’agissait donc d’une mesure de précaution prise pour la sécurité des passagers. @PBNS_Inde @RailMinIndia– Lakhan Sharma (@lakhansharma_18) 28 juillet 2021

La vidéo désormais virale présente un train à l’arrêt alors qu’une énorme quantité d’eau est libérée par la cascade de la rivière Mandovi. Selon divers rapports des médias, pendant la saison de la mousson, lorsqu’il y a de fortes pluies, la cascade de Dudhsagar peut être vue depuis une ligne de chemin de fer qui relie Goa à Bengaluru. Au cours de cette saison, la cascade connue sous le nom de « Mer de lait » reçoit une quantité généreuse d’eau de la pluie saisonnière. Il en résulte un énorme jet d’eau qui ressemble à un nuage à distance. La beauté de l’ensemble de la scène est renforcée par les superbes forêts et la biodiversité bien entretenue de la région.

La cascade Dudhsagar est située dans le sanctuaire Bhagwan Mahaveer des Ghâts occidentaux et dans le parc national de Mollem. Cette cascade est l’une des plus hautes d’Inde et a une hauteur de 310 mètres. La cascade est également assez large et aurait une largeur d’environ 30 mètres.

