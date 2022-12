Vidéo exclusive « Tout ce que je ne voulais pas pour Noël » – Hollywood Life

Crédit d’image : VH-1

Actrice nominée aux Oscars Gabourey Sidibé se retrouve dans un peu d’eau chaude de vacances dans le nouveau film de Noël de VH-1 Tout ce que je n’ai pas voulu pour Noël. Bon hamburger vétérinaire Kel Mitchell se joint au film hilarant qui ne manquera pas de charmer tous les publics… même les Grinches ! “Enfin, une histoire de vacances de bien-être pour les adultes qui détestent les histoires de vacances de bien-être”, a déclaré Gabourey dans un communiqué. Découvrez un aperçu EXCLUSIF de HollywoodLa Vie dessous!

Dans Tout ce que je n’ai pas voulu pour Noël, Gabourey minimise sa chance Emily, qui envoie une liste de souhaits au Père Noël un soir imbibé de vin pour découvrir que les souhaits, dont certains ne se souviennent même pas d’avoir écrit, se réalisent réellement… et tout son monde devient un univers alternatif. Avec l’aide du personnage de Kel, Emily doit décider entre ce qu’elle veut et ce qu’elle Besoins avant que le Père Noël ne fasse sa dernière course de traîneau de l’année.

L’aperçu spécial montre Gabourey ordonnant à Kel de dire au Père Noël de “le reprendre” dans une référence apparente à un souhait que le natif du Pôle Nord lui a accordé. Kel supplie Gabourey de réaliser que ce n’est pas si simple de demander une telle chose. « Tu dois prouver au Père Noël que tu as changé, que tu as retenu la leçon et que tu as retrouvé l’esprit de Noël », lui explique-t-il. “Et si vous ne le faites pas, vous serez dans cet univers alternatif pour toujours.”

Lorsque Gabourey essaie de rejeter l’idée, Kel explique que si elle ne fait pas ce qu’il a expliqué, alors son dernier souhait sur la liste sera permanent. Après avoir admis qu’elle ne se souvient pas de son dernier souhait, Kel sort sa fidèle tablette, regarde sa liste de souhaits et dit: “Vous avez souhaité que le monde entier soit transformé en gâteau aux fruits.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Tout ce que je n’ai pas voulu pour Noël aussi des étoiles Loretta Devine, Karen Knox et Andrew Bushel. Assurez-vous d’attraper tous les hijinks hilarants des vacances lors de la première du film via VH-1 le mercredi 7 décembre à 20 h HE / PT.