Vidéo époustouflante d’un cobra perché sur un scooter, sauvé

Bien que beaucoup d’entre nous soient des amoureux des animaux, on peut supposer sans risque que les serpents ne figurent généralement pas sur notre liste de câlins. Même si beaucoup de gens admirent les serpents de loin, ils préféreront ne pas être n’importe où autour d’eux. Les serpents sont aussi effrayants qu’intrigants. Les serpents peuvent souvent être vus rampant sur le sol pendant la saison de la mousson, plus encore dans les établissements ruraux. Cependant, imaginez la frayeur si vous trouvez un cobra perché sur votre scooty.

Une vidéo récente faisant le tour montre un cobra perché sur un scooty secouru par un receveur de serpents. Le serpent, qui a été identifié comme un cobra sur Twitter, lève la tête de l’intérieur du scooty, où il se cachait probablement, et résiste à toute sorte de capture avec un sifflement de colère. Alors que les spectateurs capturent la scène sur leurs téléphones portables, un homme utilise un réservoir d’eau pour capturer le serpent.

La vidéo a été partagée il y a un an par l’officier IPS Susanta Nanda dans le cadre de sa série virale sur la faune. Cependant, la vidéo circule toujours. Bien que Susanta Nanda n’ait fourni aucun détail sur l’emplacement, on peut déduire de la plaque d’immatriculation du scooter que l’incident vient de Telangana. Regardez la vidéo.

De tels invités pendant les pluies sont courants…

N'essayez jamais ça😟

Tout comme il a mentionné dans la légende que la méthode utilisée pour capturer le serpent était rare et ne devrait pas être essayée, d’autres utilisateurs de Twitter ont emboîté le pas et ont appelé le capteur de serpent pour avoir retenu le serpent captif dans un récipient sans ventilation.

Beaucoup pensaient que cela pouvait être nocif pour le cobra et ont affirmé que le receveur de serpents était inexpérimenté. Cependant, un utilisateur de Twitter l’a identifié comme un professionnel hautement qualifié et a affirmé que l’homme savait ce qu’il faisait car il avait sauvé des milliers de serpents.

Je connais personnellement le sauveteur. Il est mon super super senior à la société Friends of snakes et il sait exactement ce qu’il fait. Il avait sauvé des milliers de serpents. Ne pas être jugé par des personnes non formées. — Yugandhar Syrigapu (@HeyYugandhar) 7 septembre 2021

Il est important de noter que la capture de serpents nécessite une formation et une technique et peut être dangereuse si elle est effectuée sans connaissances ni formation appropriées. Il ne faut pas essayer de sauver quelqu’un par soi-même et doit plutôt informer le personnel qualifié.

